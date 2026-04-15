Survivor: Ο Σταύρος πέταξε «καρφιά» στην Ιωάννα λέγοντας ότι «το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται»

«Φαρμάκι» έσταξε ο Σταύρος Φλώρος στο επεισόδιο του Survivor το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026). Ο παίκτης των μπλε του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ τα έβαλε με την Ιωάννα για τις προβλέψεις της γύρω από τα πρόσωπα του μεγάλου τελικού.

Έτσι, μιλώντας στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο νεαρός παίκτης της μπλε ομάδας του Survivor σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Καθένας μπορεί να βάζει τον εαυτό του σε ό,τι κατάταξη θέλει, ΟΚ. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι από την ένωση έχουν φτάσει στον τελικό, εντάξει. Πλανώνται οικτρά να πω; Πλανώνται οικτρά θα πω».

«Είμαστε σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές. Δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί, δεν ξέρεις αν θα τραυματιστείς…

Τόσα πράγματα έχουμε δει. Νομίζω ότι όλοι έχουν μεσ’ το μυαλό τους τον τελικό γιατί αλλιώς θα έφευγαν».

«Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, θα πω εγώ», πρόσθεσε ακόμα, με νόημα, ο Σταύρος Φλώρος «φωτογραφίζοντας» την Ιωάννα.

«Τα μάτια μου ψηλά και όχι η μύτη, εντάξει. Τριάδα τελικού που από έντονοι εχθροί έχουν εξελιχθεί ξαφνικά σε κολλητούς και έχουν βρεθεί και οι τρεις στον τελικό. Είναι περίεργο…»., κατέληξε ο παίκτης των μπλε του Survivor.