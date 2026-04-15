Μαρία Αναστασοπούλου: Ο ανταγωνισμός στη ζώνη μας είναι σκληρός, η φετινή χρονιά πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε

Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν και τον σκληρό ανταγωνισμό που υπάρχει στη ζώνη που παρουσιάζει την εκπομπή «Live You» με τον Άρη Πορτοσάλτε.

Η γνωστή δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026).

«Δεν έχουν γίνει ακόμα οι συζητήσεις για την επόμενη σεζόν. Θα ξεκινήσουν σιγά – σιγά. Από σένα το ακούω ότι συζητιέται το όνομά μου για εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό, για να είμαι ειλικρινής. Από τη στιγμή που δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, όλα αυτά ανήκουν για την ώρα στη σφαίρα της δημοσιότητας, των δημοσιευμάτων, της φημολογίας», δήλωσε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Εγώ την εκπομπή την κάνω με τον Άρη Πορτοσάλτε. Όντως είναι μία καλή χρονιά αυτή για μας, καλύτερη από την περσινή που μόλις είχαμε ξεκινήσει και βρίσκαμε πατήματα. Εμείς, παρά τους διαφορετικούς χαρακτήρες και τις διαφορετικές απόψεις, δέσαμε αρκετά νωρίς με τον Άρη. Ίσως αυτό να έχει να κάνει και με τη συνεργασία μας πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε ακόμα η γνωστή δημοσιογράφος.

«Από ‘κει και πέρα, προφανώς δεν θα μπορούσα να σου πω τίποτα διαφορετικό, όταν αυτή η χρονιά ήταν μία πολύ καλή χρονιά. Το δουλέψαμε πολύ, προσπαθήσαμε πολύ, τεστάρουμε πράγματα και βλέπουμε ότι μας βγαίνει», ανέφερε ακόμα η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Ο ανταγωνισμός στη ζώνη μας είναι σκληρός, αλλά νομίζω ότι αυτή η χρονιά είναι μία χρονιά που όλους πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε πολύ. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Οπότε, κατά την άποψή μου, αυτή η χρονιά μπορεί να είναι πάρα πολύ διδακτική», δήλωσε ακόμα η Μαρία Αναστασοπούλου.