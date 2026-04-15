Μαίρη Μηλιαρέση: Το «Ρουκ Ζουκ» έχει κάνει «κοιλιά» γιατί το έχουν μεγαλώσει πολύ κι έχει χάσει την σπιρτάδα του

Τόσο για τον πρόσφατο γάμο της όσο και για την κόρη της, Σοφίνα και το «Ρουκ Ζουκ» μίλησε η Μαίρη Μηλιαρέση.

Η παρουσιάστρια παραχώρησε μία νέα συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη, το πρωινό της Πέμπτης στο STAR. Τα όσα είπε η Μαίρη Μηλιαρέση προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν πάρα πολύ αρνητική για τον γάμο, για πολλά χρόνια, αλλά άμα συναντήσεις τον άνθρωπο σου, όλα τα άλλα μετά είναι λεπτομέρειες. Θέλαμε να είμαστε μαζί και έγινε από μόνο του. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και είναι όλα καλά», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή παρουσιάστρια.

«Δεν άνοιξαν πόρτες με το όνομα μου για την κόρη μου. Κατ’ αρχήν, από την αρχή, η μικρή χρησιμοποιούσε το όνομα του μπαμπά της. Δεν ήθελε, σε καμία περίπτωση, να αναμειχθεί το όνομα μου με το δικό της», πρόσθεσε.

«Μου φαίνεται λάθος σαν σκέψη να βάλει ο ΑΝΤ1… στον πάγο το “Ρουκ Ζουκ”. Γιατί δεν έχω δει κάποιο άλλο παιχνίδι που να είναι πιο ενδιαφέρον, απ’ αυτά τα παρεϊστικα και χαβαλεδιάρικα παιχνίδια. Θεωρώ ότι έχει κάνει “κοιλιά”, γιατί το ‘χουν μεγαλώσει τόσο πολύ που ‘χει χάσει αυτό το γρήγορο και την σπιρτάδα του», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαίρη Μηλιαρέση στην πρωινή εκπομπή του STAR.