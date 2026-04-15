Ναταλία Αργυράκη: «Πάλεψα πολύ όλη αυτή τη χρονιά να υποστηρίξω την επιλογή που έκανα»

«Οι γνώμες είναι για να λέγονται, το θέμα είναι τι είναι και τι θεωρούμε γνώμη τελικά», δήλωσε η Ναταλία Αργυράκη.

Για την απόφαση να αποχωρήσει από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού προκειμένου να βρεθεί στην ομάδα του Κώστα Τσουρού αλλά και για τις κριτικές μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ναταλία Αργυράκη στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα του Alpha.

«Πάλεψα πολύ όλη αυτή τη χρονιά να υποστηρίξω και την επιλογή που έκανα και το να μην συζητιέμαι ασκόπως για την επιλογή μου», δήλωσε αρχικά η όμορφη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

«Αν μια κακία, που δεν αποσκοπεί πουθενά, θεωρείται γνώμη… όχι, δεν θα την θεωρήσω γνώμη και δεν θα την λάβω υπόψη μου. Πλέον δεν θα με στενοχωρήσει κιόλας. Εντάξει, μπορεί να με στενοχωρήσει η εμμονή», πρόσθεσε.

«Τώρα, το γεγονός ότι πήρα μια απόφαση να φύγω από μια εκπομπή και να πάω σε μια άλλη και έπρεπε να συζητιέται έξι και οκτώ μήνες, για το αν ήταν σωστή ή λάθος, χωρίς κανείς να ξέρει ούτε τι σκέφτομαι, ούτε τι θέλω, ούτε ποια είμαι. Και ενώ με έβλεπαν συνεπέστατη και στην επιλογή μου και σε όλα, σε μια δύσκολη συνθήκη», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ναταλία Αργυράκη στην κάμερα του Alpha.