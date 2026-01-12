Survivor: Το πρώτο beef στην ομάδα των «Aθηναίων» – Ο Δημήτρης έριξε τα «βέλη» του στη Μαντίσα

Από το δεύτερο κιόλας επεισόδιο του «Survivor» «γεννήθηκε» το πρώτο beef μεταξύ του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου και της Μαντίσα Τσότα, που ανήκουν στην ομάδα των «Αθηναίων».

Η ένταση ξεκίνησε όταν η ομάδα επέστρεψε στην καλύβα της κι άνοιξε νέες συζητήσεις για το πώς ψήφισαν τα μέλη της και ποιους. Η Μαντίσα Τσότα φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη για τις ψήφους που πήρε, ενώ μία δήλωσή της έκανε έξαλλο τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος την είχε ψηφίσει.

Όπως είπε εκείνος η φράση που είπε η συμπαίκτριά του δήλωσε ότι «οι Έλληνες δεν είναι άντρες»!

«Χθες ψήφισα. δια της ατόπου απαγωγής, το είπα ξανά. Ψήφισα με βάση το… το ποιον δεν θέλω να φύγει και όχι το ποιον θέλω να φύγει. Δηλαδή, άφησα αυτούς που δεν θέλω να φύγουν έξω και είπα ΟΚ, μένει στο τέλος η Μαντίσα που έμεινε, και ψήφισα τη Μαντίσα.

Μέχρι χθες το βράδυ ήμουνα… κρίμα και αυτά. Σήμερα το πρωί δεν είμαι καθόλου κρίμα που ψήφισα τη Μαντίσα. Καταρχάς, πριν λίγα λεπτά έχει ειπωθεί στην καλύβα, με έξι άντρες, η έκφραση “οι Έλληνες δεν είναι άντρες”. Τι να κουβεντιάσω τώρα;», δήλωσε στην κάμερα ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

«Μιλάμε για μηδενική ενσυναίσθηση, μηδενική συναίσθηση. Ένα απόλυτο κενό. Ένα ακατάπαυστο μπίρι μπίρι. Δεν σταματάει να μιλάει, μιλάει συνέχεια και το κακό είναι ότι δεν έχει κάτι να πει.

Φαίνεται ότι ξεκινάει τον λόγο του χωρίς να έχει σκεφτεί κάτι και το πλάθει, το πλάθει, το πλάθει και πέφτει σε λάθη. Πέφτει σε λακούβες, αυτό δεν γίνεται να το λες τώρα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας», είπε ακόμα ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος για τη Μαντίσα.

«Θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μην φαινόμαστε και να φαίνεται ότι δεν κάνουμε και τίποτα», είπε από πλευράς της για τον συμπαίκτη της η Μαντίσα.

«Λέει, αγωνιστικά δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Και στην καλύβα λέει κάνω πάρα πολλά. Γιατί με ψηφίσατε εμένα; Πόσο άδικες ήταν οι δύο ψήφοι που πήρα; Το λέει αυτό. Και τώρα έρχεται εδώ πέρα και μας λέει, εντάξει μωρέ με το συναίσθημα, εντάξει δικαιολογούνται, όλα αυτά.

Δεν συνδέονται τώρα με το άλλο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Δεν συνδέονται το ένα με το άλλο. Η σκέψη της είναι η μία εδώ, η άλλη εκεί. Δεν, δεν βγάζει νόημα. Γι’ αυτό λέω ότι απλά μιλάει, μιλάει, μιλάει, χωρίς να έχει σκεφτεί πρώτα», απάντησε ο Δημήτρης.