Θανάσης Αναγνωστόπουλος – Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Studio στις 3» θα λέγεται η νέα τους εκπομπή

Ο τίτλος για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στον ΣΚΑΪ «κλείδωσε» και θα είναι εμπευσμένη από την εκπομπή του στην ΕΡΤ1.

«Στούντιο στις 3» θα λέγεται η νέα εκπομπή της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού του Φαλήρου.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει και ο ΣΚΑΪ αποκαλύπτει σταδιακά τα πρόσωπα και τις εκπομπές που θα ενισχύσουν το πρόγραμμά του.

Όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή του ο ΣΚΑΪ: «Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Μάλιστα, όπως βλέπουμε και στο πρώτο trailer, ο χαρακτηριστικός καναπές που συνδέθηκε με την προηγούμενη τηλεοπτική τους πορεία παραμένει στο σκηνικό, διατηρώντας στοιχεία της τηλεοπτικής ταυτότητας που αγάπησε το κοινό».