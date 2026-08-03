Η Αναστασία Γιάμαλη για τη ρεπόρτερ του OPEN που γελούσε στις φωτιές: Όλοι να έχουμε δικαίωμα στο λάθος

Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με πύρινους εφιάλτες, λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Η Αναστασία Γιάμαλη παρόλο που αυτό το διάστημα ξεκουράζεται από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις παρακολουθεί συνεχώς την επικαιρότητα.

Πρόσφατα, συνέβη ένα περιστατικό με μία ρεπόρτερ του OPEN, η οποία ενώ μετέδιδε ρεπορτάζ για τη φωτιά στα Μέγαρα, εμφανίζεται να γελάει νευρικά στον «αέρα». Η στάση της προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις στα social media, ενώ η Αναστασία Γιάμαλη που παρακολούθησε τι συνέβη αποφάσισε να εκφράσει δημοσίως τη γνώμη της δημοσίως.

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Έτσι τη Δευτέρα (03.08.2026) η έμπειρη δημοσιογράφος του MEGA έκανε μία ανάρτηση, εξηγώντας ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος.

«Μια νεαρή συναδέλφισσα ρεπόρτερ έγινε βάιραλ γιατί στην ανταπόκριση από το πεδίο της πυρκαγιάς γελούσε νευρικά.

Το πιο απλό, το πιο εύκολο είναι να δικάσουμε ελαφρά τη καρδία τη νεαρή ρεπόρτερ για την “ελαφρότητα” της κατά την κάλυψη ενός τόσο σοβαρού θέματος.

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Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, μπορεί στην ένταση της στιγμής και στον εκνευρισμό να συνέβη σε σημείο μη ορατό σε εμάς τους τηλεθεατές κάτι που της προκάλεσε αυτή τη νευρική αντίδραση που δεν μπορούσε να περιορίσει εκείνη την ώρα.

Οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πυρκαγιές τέτοιες μέρες – ιδίως οι πιο άπειροι – είναι εξαντλημένοι και πιεσμένοι, καλούνται να διαχειριστούν και τον τηλεοπτικό αέρα, και μια ακραία κι επικίνδυνη κατάσταση, και τον/την οπερατέρ που πρέπει να κατευθύνουν και βέβαια το κοντρόλ με το οποίο συνομιλούν και παίρνουν οδηγίες.

Ας μην είμαστε τόσο εύκολοι/ εύκολες στο να καταδικάσουμε την άστοχη αντίδραση της συναδέλφισσας. Όλοι και όλες πρέπει να έχουμε δικαίωμα και στο λάθος», έγραψε η Αναστασία Γιάμαλη για τη ρεπόρτερ του OPEN που έγινε viral και η αντίδρασή της προκάλεσε διάφορα σχόλια.

Το συμβάν με τη ρεπόρτερ του OPEN

Όλα έγιναν σε εξέλιξη μία live μετάδοση του OPEN για τις πυρκαγιές που σαρώνει τις τελευταίες ημέρες πολλές περιοχές της χώρας και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις οι συνέπειες είναι ολέθριες για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Μία νεαρή ρεπόρτερ, η Μαρία Σιαμπάνου, την ώρα που μετέδιδε το ρεπορτάζ για τη φωτιά στα Μέγαρα εμφανίζεται να γελάει και να την πιάνει νευρικό γέλιο.

Το απόσπασμα αυτό γρήγορα έγινε viral στα social media και πολλοί σχολίασαν αρνητικά τη στάση της.