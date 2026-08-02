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Η Έλλη Κασόλη στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews

Έλλη Κασόλη
Η Έλλη Κασόλη
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Το ΕΡΤnews ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Έλλη Κασόλη.

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Έλλη Κασόλη εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας.

Με σημαντική πορεία στην τηλεοπτική ενημέρωση, η Έλλη Κασόλη έχει υπηρετήσει με συνέπεια το ελεύθερο ρεπορτάζ, την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών. Παράλληλα, έχει καλύψει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές.

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