Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος για τη ρεπόρτερ του Open: Ας συγχωρήσουμε ένα νέο, ικανό, εργατικό κορίτσι

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα βίντεο με μία δημοσιογράφο του OPEN, η οποία ενώ βρισκόταν στα Μέγαρα και κάλυπτε το θέμα της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει εκεί, γέλασε νευρικά on camera. Το απόγευμα της Δευτέρας (03.08.2026) ο διευθυντής ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, θέλησε να πάρει θέση.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος του OPEN έκανε ένα story στο Instagram και τόνισε κάτι, το οποίο ίσως να μην περνάει αμέσως από το μυαλό του κόσμου: ότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα σοβαρά αυτά θέματα, όπως οι πυρκαγιές που σαρώνουν κάθε καλοκαίρι τη χώρα μας, καλούνται να εργαστούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Έτσι, κάποιες φορές οι αντιδράσεις τους μπορεί να μοιάζουν περίεργες, όπως υπογραμμίζει ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

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«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει.

Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του OPEN Νews. Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες», έγραψε ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος, στην ανάρτησή του στο Instagram.

O διευθυντής ειδήσεων του OPEN αναφέρθηκε με κατανόηση στη ρεπόρτερ του σταθμού που βρέθηκε στα Μέγαρα για να καλύψει το ρεπορτάζ και έθεσε τον εαυτό της σε άκρως απαιτητικές και αδιανόητα δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας το εν λόγω ατυχές συμβάν με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο.

Σημειώνεται ότι όσοι ρεπόρτερ καλούνται να βρεθούν σε αυτές τις περιοχές βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να μεταδώσουν έγκυρα και έγκαιρα ρεπορτάζ. Μάλιστα, νωρίτερα και η Αναστασία Γιάμαλη αποφάσισε να εκφράσει δημοσίως τη γνώμη της δημοσίως για το περιστατικό με τη ρεπόρτερ του OPEN.