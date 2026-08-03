Ο Jean Paul Philippot της EBU στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ – Η συνάντηση με τον Γιάννη Παπαδόπουλο

Στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ βρέθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ο πρόεδρος του βελγικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού RTBF και στέλεχος της EBU, Jean Paul Philippot.

Ο Jean Paul Philippot ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο και ενημερώθηκε για τη λειτουργία των υπηρεσιών και των ενημερωτικών δομών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, εκφράζοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις για το ΕΡΤnews, το οποίο χαρακτήρισε υπόδειγμα 24ωρου ενημερωτικού καναλιού.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Jean Paul Philippot επισήμανε ότι η ΕΡΤ, ύστερα από μία περίοδο περιορισμένης παρουσίας στο ευρωπαϊκό ραδιοτηλεοπτικό γίγνεσθαι, έχει επανέλθει δυναμικά στον πυρήνα των εξελίξεων, αποδίδοντας αυτή την πορεία στη σημερινή διοίκησή της.

Η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της EBU, εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και τον ρόλο της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Με περισσότερες από δύο δεκαετίες στην ηγεσία του RTBF και πολυετή παρουσία σε κορυφαίες θέσεις ευθύνης της EBU, ο Jean Paul Philippot αποτελεί μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η τεχνογνωσία του τον έχουν καταστήσει έναν από τους ανθρώπους που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διεργασίες και τις εξελίξεις της EBU, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ευρωπαϊκού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.