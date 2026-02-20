Συμβαίνει τώρα:
Media

Θανάσης Πάτρας: «Δεν έβγαλα πολλά λεφτά από την τηλεόραση, το πάρτι το πρόλαβα στο φινάλε»

«Υπάρχουν πισώπλατες μαχαιριές, το θέμα είναι αν πας προς τα εκεί», ξεκαθάρισε ακόμα ο γνωστός παρουσιαστής
Θανάσης Πάτρας
O Θανάσης Πάτρας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Θανάσης Πάτρας και μίλησε για τον χώρο της τηλεόρασης.

Ο παρουσιαστής του OPEN μίλησε με ειλικρίνεια στον Φάνη Λαμπρόπουλο και στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Πέμπτης (19.02.2026) και παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα από την τηλεόραση, καθώς όταν ξεκίνησε την καριέρα του ήρθε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

«Δεν έβγαλα πολλά λεφτά από την τηλεόραση. Το πάρτι το πρόλαβα στο φινάλε. Μόλις ξεκίνησα να κάνω κάτι, ήρθε η κρίση και μετά τέλος. Και αντί να μπω στα social media και να κάνω ένα κανάλι στο YouTube, θεώρησα ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν θα κρατήσει πολύ», είπε αρχικά. 

«Δεν αισθάνομαι παρουσιαστής. Ξεκίνησα να δουλεύω στο θέαμα, πήγα σχολή δημοσιογραφίας και άρχισα να εργάζομαι σε συντακτική ομάδα. Μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω γυρίσματα εκτός και σιγά – σιγά καταλάβαινα ότι πράγματα που έπρεπε να εξηγήσω στον παρουσιαστή για να τα κάνει, μπορούσα να τα κάνω κι εγώ.

Το κατάλαβαν και οι προϊστάμενοι και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε ο Θανάσης Πάτρας.

Παράλληλα ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι υπάρχουν πισώπλατα χτυπήματα στον χώρο του, αλλά δεν τον αφορούν και δεν του αρέσουν. 

 

«Δεν με ενοχλούν παιδιά που έρχονται από το internet, όπως δεν με ενοχλεί να ξαναμπαίνουν παλαιότεροι στο παιχνίδι. Όλοι χωράνε. Βγαίνουμε, πουλάμε ό,τι είναι να πουλήσουμε και από εκεί και πέρα όποιος αγοράσει.

Οι εκπομπές εμένα δεν με έμαθαν να μαλώνω. Πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου. Αν διαφωνώ με κάποιον, του το λέω. Υπάρχουν πισώπλατες μαχαιριές, το θέμα είναι αν πας προς τα εκεί. Εμένα δεν μου αρέσει», δήλωσε στη συνέχεια ο Θανάσης Πάτρας.

Media
