Media

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» έρχεται την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με καλεσμένο τον Κώστα Τουρνά

Ο Λάκης Λαζόπουλος ομορφαίνει τις Τετάρτες των τηλεθεατών του MEGA
Λάκης Λαζόπουλος
O Λάκης Λαζόπουλος

Ο Λάκης Λαζόπουλος σηκώνει την αυλαία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και αυτή την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA, με οικοδεσπότη τον Λάκη Λαζόπουλο, ανανεώνει το ραντεβού με τους τηλεθεατές, οι οποίοι την αναδεικνύουν σταθερά πρώτη στην τηλεθέαση. Καυστικός σχολιασμός, αιχμηρό χιούμορ και ανεπανάληπτα επιθεωρησιακά σκετς συνδυάζονται σε ένα δίωρο διασκέδασης που έχει κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική τηλεόραση.

Αυτή την Τετάρτη, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται επί σκηνής τον Κώστα Τουρνά για μια μοναδική μουσική βραδιά στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Ο γνωστός τραγουδοποιός έρχεται να ερμηνεύσει όσα τραγουδήσαμε νέοι και να ξυπνήσει εποχές που θα ήθελαν να έχουν ζήσει οι σημερινοί νέοι.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» συνεχίζει το επιτόπιο ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές, εκεί που συχνά λέγονται οι πιο μεγάλες αλήθειες και εντοπίζει τα πιο απολαυστικά βίντεο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Επιπλέον, ο Λάκης Λαζόπουλος φέρνει στο «Τσαντίρι» με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, όλα τα πρόσωπα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Η σάτιρα έχει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», αυτή την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Media: Περισσότερα άρθρα
Έρχονται τα «πάνω κάτω» στην 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things - Τι ώρα θα ανέβει στο Netflix
Όλοι αναμένουμε τα ρολόγια να δείξουν 3 το πρωί για να συντονιστούμε μαζικά στο Netflix και να κάνουμε «binge watching» τα 4 επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν στο πρώτο από τα τρία μέρη της σεζόν
Οι ηθοποιοί Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Joe Keery, Maya Hawke, Winona Ryder, David Harbour και Natalia Dyer, καθώς και οι δημιουργοί Matt Duffer και Ross Duffer μαζί με άλλους ηθοποιούς παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Stranger Things» στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες
Newsit logo
Newsit logo