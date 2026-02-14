Το Cinobo γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο με 11 ταινίες και 2 σειρές – Όλα όσα πρέπει να δεις με το ταίρι σου

Κακό timing, γλυκόπικρες on and off ιστορίες, έρωτες που έληξαν άδοξα ή δεν πρόλαβαν καν να ξεκινήσουν, εραστές που δεν εντόπισαν εγκαίρως το «λάθος στ’ αστέρια τους» ή το γνώριζαν αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Για τη φετινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το Cinobo συγκέντρωσε σε μια αναπάντεχα ερωτική λίστα 13 «καταραμένους» έρωτες.

Στη μοναδική συλλογή του Cinobo που είναι καθαρά αφιερωμένη στον Άγιο Βαλεντίνο, θα βρεις από το φαντασμαγορικό La La Land των 6 Oscar μέχρι την απόλυτη μελαγχολική γιορτή των αισθήσεων στην Ερωτική Επιθυμία του Γουόνγκ Καρ Γουάι, και από την viral σειρά Normal People – το πιο σαρωτικό δράμα των τελευταίων χρόνων, μέχρι το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα Η Ζωή Της Αντέλ.

Την λίστα συμπληρώνουν και άλλα κινηματογραφικά ερωτικά διαμαντάκια, όπως το βαθιά ερωτικό Ευτυχισμένοι Μαζί που γεμίζει την οθόνη με πάθος αλλά και μίσος, το Περασμένες Ζωές – το απόλυτο ρομάντζο των τελευταίων χρόνων, το all time classic Αυτή Η Νύχτα Μένει που μας μεταφέρει στους έρωτες της νύχτας στην ελληνική επαρχία, αλλά και την ισπανική σειρά The New Years που αγαπήθηκε πολύ από τους συνδρομητές της πλατφόρμας.

La La Land

Υποψήφια για 14 Όσκαρ και νικήτρια σε έξι κατηγορίες, η ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ επιστρέφει στον μύθο του κλασικού Χόλιγουντ για να τον επαναπροσδιορίσει με μια κινηματογραφική γλώσσα γεμάτη από χρώμα, μελωδία και συγκίνηση.

Σε ένα Λος Άντζελες, όπου το τραγούδι και ο χορός ξεπηδούν αυθόρμητα σε κάθε ευκαιρία, ένας μουσικός και μία ηθοποιός ερωτεύονται φαντασμαγορικά, όσο προσπαθούν να κατακτήσουν το όνειρο.

Ερωτική επιθυμία

Πολλοί ορκίζονται ως σήμερα πως αυτή είναι η ομορφότερη ταινία που έγινε ποτέ και η 4Κ αποκατάσταση εκτοξεύει αυτή την ομορφιά σε δυσθεώρητα ύψη. Σήμα κατατεθέν στην καριέρα του Γουόνγκ Καρ Γουάι, με πλάνα, χρώματα, μουσική και slow motion να ενώνονται μελαγχολικά σε μια γιορτή των αισθήσεων.

Ο Τσάου, αρχισυντάκτης μιας εφημερίδας, μετακομίζει με τη σύζυγό του σ’ένα καινούργιο σπίτι. Εκεί γνωρίζεται με τη Λι-Ζεν, την όμορφη γυναίκα της διπλανής πόρτας, σύζυγο ενός εμπορικού αντιπροσώπου, ο οποίος βρίσκεται συνήθως σε επαγγελματικό ταξίδι. Η σύζυγος του Τσάου λείπει, επίσης, συχνά από το σπίτι. Κάποτε θα συνειδητοποιήσουν ότι οι σύζυγοί τους είναι εραστές και τότε θα βρεθούν στα χνάρια μιας ερωτικής επιθυμίας που κανείς τους δεν παραδέχεται πως είναι δική του.

Δύο έρωτες

Ο Τζέιμς Γκρέι μεταφέρει ελεύθερα τις Λευκές Νύχτες του Ντοστογιέφσκι στους δρόμους της Νέας Υόρκης και δημιουργεί ένα σύνθετο και ευαίσθητο ρομαντικό δράμα, που συμμετείχε στο Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών το 2008 και απογειώνεται ερμηνευτικά από τον συγκλονιστικό Χοακίν Φίνιξ.

Ένας άντρας επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι στο Μπρούκλιν μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας. Καθώς αυτός αναρρώνει, μια μυστηριώδης και όμορφη γειτόνισσα με διάφορα προβλήματα και ένα τρυφερό κορίτσι, κόρη του ανθρώπου που θα αγοράσει την οικογενειακή επιχείρηση, τον βάζουν σε βαθιά συναισθηματικά διλήμματα για το πώς νιώθει, τι θέλει και τι πρέπει να κάνει.

Περασμένες ζωές

Το απόλυτο ρομαντικό αριστούργημα των τελευταίων χρόνων. Με βαθιές φιλοσοφικές και υπαρξιακές ανησυχίες, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σελίν Σονγκ ένωσε τη μοίρα τριών ανθρώπων μην αφήνοντας ούτε θεατή με στεγνά μάτια.

Η Νόρα κι ο Χε Σουνγκ, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν η οικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες αργότερα, ο Χε Σουνγκ αποφασίζει να επισκεφτεί τη Νόρα για λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη όπου ζει με τον Αμερικανό σύζυγό της Άρθουρ. Αντιμέτωποι με τα φαντάσματα μιας ζωής που δεν έζησαν, έρχονται αντιμέτωποι με τις έννοιες του πεπρωμένου, της αγάπης και των επιλογών που συνιστούν μια ζωή.

Normal People

Δύο άνθρωποι, πάντα μαζί, πάντα μακριά. Το πιο σαρωτικό ρομαντικό δράμα των τελευταίων χρόνων, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Σάλι Ρούνεϊ, έγινε το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό φαινόμενο των ’20s, παρέσυρε τους θεατές στη συναισθηματική του δίνη κι έκανε σταρ εν μια νυκτί τους πρωταγωνιστές του.

Σε ένα σχολείο μιας μικρής πόλης στα δυτικά της Ιρλανδίας, ο Κόνελ είναι ένας συμπαθής, εμφανίσιμος και αθλητικός ποδοσφαιριστής. Η Μαριάν είναι μια περήφανη και αντιδημοφιλής μοναχική γυναίκα που αποφεύγει ενεργά τους συμμαθητές της και αμφισβητεί την εξουσία των καθηγητών. Μια παράξενη και ακατάλυτη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ των δύο εφήβων – που είναι αποφασισμένοι να την αποκρύψουν από τους συνομηλίκους τους.

Αυτή η νύχτα μένει

Η μουσική. Ο μεγάλος έρωτας που βάζει φωτιές. Τα σκυλάδικα, μικρόκοσμος της επαρχίας. Η Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας του ‘90. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ενορχηστρώνει μία από τις πιο αισθαντικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών, με ένα από τα ωραιότερα σάουντρακ. Αξέχαστη.

Ένα νέο, ερωτευμένο ζευγάρι παίζει το παιχνίδι της ζωής και της επιβίωσης, στη σύγχρονη Ελλάδα. Εκείνος έχει ψιλικατζίδικο στην Αθήνα κι εκείνη θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Αποφασίζει να ψάξει την τύχη της στα νυχτερινά κέντρα της επαρχίας κι εκείνος, παρέα μ΄ένα φίλο συγγραφέα, την ψάχνουν στις εθνικές οδούς.

The new years

Πνευματικό παιδί του «One Day» και της τριλογίας «Before», η νέα σειρά του Ροντρίγκο Σορογκόγιεν ακολουθεί ένα ζευγάρι σε 10 πρωτοχρονιές, 10 στιγμές από την κοινή ζωή τους, άλλοτε όμορφες, άλλοτε γλυκόπικρες, άλλοτε δύσκολες. Η ζεστή αγκαλιά που καμιά φορά ψάχνουμε στην τηλεόραση τις γιορτές.

Η Άνα γίνεται 30 χρονών ανήμερα Πρωτοχρονιάς, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες στη ζωή της: συγκατοικεί, δεν της αρέσει η δουλειά της, κάνει διαρκώς νέες φιλίες. Ο Όσκαρ, από την άλλη, φαίνεται να τα έχει όλα λυμένα: γιατρός, με πιστούς φίλους, μια υποθήκη και μια σχέση στον αυτόματο. Το βράδυ όμως που οι δυο τους γίνονται 30, συναντιούνται, ερωτεύονται και ξεκινούν μια σχέση που τα πάνω και τα κάτω της θα διαρκέσουν δέκα χρόνια.

Η ζωή της Αντέλ

To βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα magnum opus του Αμπντελατίφ Κεσίς για τον έρωτα δύο νεαρών κοριτσιών είναι ένα μεγαλόπνοο συναισθηματικό ταξίδι στην επιθυμία, την εξάρτηση, την απώλεια και την ενηλικίωση, που βιώνεται σαν ένα πολύτιμο μάθημα ζωής, τρυφερό και σπαραξικάρδιο μαζί.

Η 15χρονη Αντέλ ονειρεύεται τον έρωτα και αρχίζει να εξερευνά την σεξουαλική της ταυτότητα. Η σχέση της με έναν συμμαθητή της έχει άδοξο τέλος χωρίς να της προκαλέσει το ενδιαφέρον και την ερωτική ένταση που λαχταρά. Η ζωή της ανατρέπεται όταν συναντά ένα κορίτσι με μπλε μαλλιά. Μαζί θα ζήσουν μια έντονη ερωτική σχέση γεμάτη πάθος και αγάπη. Εκείνη βοηθά την Αντέλ όχι μόνο να ανακαλύψει τη σεξουαλική επιθυμία και απόλαυση, αλλά και να προσδιορίσει τη ταυτότητά της ως ενήλικη γυναίκα.

Ευτυχισμένοι μαζί

Κάμερα σε παροξυσμό και απόλυτη αισθητική ελευθερία περιγράφουν μοναδικά μια κυκλοθυμική πορεία εντάσεων, έρωτα και μίσους σε συνεχή διαδοχή. Ένα ακόμη στυλιστικό θαύμα του Γουόνγκ Καρ Γουάι για το απρόβλεπτο της ζωής, αυτη τη φορά, δείγμα της πιο ανέμελης ‘90s περιόδου του.

Ένα γκέι ζευγάρι βρίσκεται στην Αργεντινή για διακοπές. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χωρίζουν. Μην έχοντας τα απαραίτητα χρήματα για να γυρίσει πίσω, ο ένας πιάνει δουλειά σε ένα μπαρ ως πορτιέρης και μένει σε ένα μικρό δωματιάκι. Ο πρώην σύντροφός του βγαίνει με διάφορους και τον επισκέπτεται μια μέρα στο σπίτι τραυματισμένος. Αυτός τον περιθάλπει. Χάνει τη δουλειά του, πιάνει άλλη ως λατζέρης σε ένα κινέζικο εστιατόριο. Εκεί γνωρίζει έναν νέο από την Ταιπέι που γυρίζει τον κόσμο.

Απόφαση φυγής

Instant classic του 21ου αιώνα, μια στυλιζαρισμένη συνάντηση του Vertigo με την Ερωτική Επιθυμία. Αστυνομικό μυστήριο, εγκεφαλικά παιχνίδια, ενοχές και εμμονές σε ένα νουάρ αισθηματικό μελόδραμα γυρισμένο από τον μοναδικό Παρκ Τσαν-γουκ (Η Υπηρέτρια) με βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες.

Ένας ντετέκτιβ που ερευνά τον θάνατο ενός άνδρα, γνωρίζει τη γυναίκα του θύματος κατά τη διάρκεια των επίμονων ερευνών του. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις υποψίες του αλλά και την ερωτική του επιθυμία για εκείνη.

Η γυναίκα της διπλανής πόρτας

“Ούτε μαζί σου, ούτε χωρίς εσένα”. Ο Τριφό συμπυκνώνει σε μια φράση και σε μια ταινία όλο το παράφορο ερωτικό πάθος που θα οδηγήσει τους καταραμένους εραστές Φανί Αρντάν και Ζεράρ Ντεπαρντιέ νομοτελειακά στην (αυτο)καταστροφή.

Ένα ζευγάρι με ένα μικρό γιο ζει ευτυχισμένο σε ένα χωριό έξω από τη Γκρενόμπλ. Μια μέρα ένα παντρεμένο ζευγάρι μετακομίζει στο διπλανό σπίτι και έκπληκτος ο άντρας συνειδητοποιεί πως η νέα γειτόνισσα είναι ένας παλιός του έρωτάς. Σύντομα, οι δύο πρώην εραστές αναθερμαίνουν τη σχέση τους, κρυφά από τις οικογένειές τους, μέχρι που τα ψέματα αρχίζουν σταδιακά να αποκαλύπτονται.

Ζήτημα ζωής και θανάτου

Βρίσκοντας αισιοδοξία και ουμανισμό μέσα από τα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το αστείρευτα ευρηματικό και πανέμορφο αριστούργημα των Πάουελ και Πρέσμπεργκερ ταξιδεύει στον χώρο και το χρόνο, στη γη και στους ουρανούς, ακολουθώντας μια αγάπη που δεν καταλαβαίνει από σύνορα.

Ο πιλότος της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας Πίτερ Κάρτερ επιστρέφει στην Αγγλία από μια αποστολή βομβαρδισμού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με ένα αεροσκάφος που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Προτού εγκαταλείψει το αεροπλάνο και πέσει στον ωκεανό, επικοινωνεί με την Τζουν, μια ασυρματιστή των Συμμάχων. Ο Πίτερ επιβιώνει, βρίσκει την Τζουν και ερωτεύονται. Το πρόβλημα; Ένας αγγελιοφόρος των θεών έρχεται στη Γη για να πάρει τον Πίτερ στους ουρανούς – καθώς επέζησε από λάθος στην μετά θάνατον ζωή!

Οι ομπρέλες του Χερβούργου

Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες το 1963 για μια ανεπανάληπτη στιγμή στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα technicolor μιούζικαλ με τις υπέροχες μελωδίες του Μισέλ Λεγκράν, μαγικό σαν το σινεμά, γλυκόπικρο σαν τη ζωή.

Μία νεαρή κοπέλα ζει με τη χήρα μητέρα της, ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος με ομπρέλες στο Χερβούργο. Είναι ερωτευμένη με έναν εικοσάχρονο μηχανικό αυτοκινήτων και σχεδιάζουν κρυφά να παντρευτούν. Oταν το ανακοινώνει στη μητέρα της, εκείνη το απαγορεύει. Όταν ο νεαρός αποφασίζει να παρουσιαστεί στο στρατό και αναχωρεί για την Αλγερία, η κοπέλα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Μετά από προτροπή της μητέρας της, αναγκάζεται να αποδεχτεί την πρόταση γάμου του έμπορου πολύτιμων λίθων.