Media

Το Mega στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο αγώνας καθήλωσε τους τηλεθεατές και χάρισε στον σταθμό σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση με 28,2% στο δυναμικό κοινό
Στιγμιότυπο από τον αγώνα
Στιγμιότυπο από τον αγώνα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Στο ψηλότερο βάθρο της τηλεθέασης βρέθηκε το MEGA το βράδυ της Τετάρτης, με τη μετάδοση του συναρπαστικού ποδοσφαιρικού αγώνα ΟλυμπιακόςΡεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Ο αγώνας, σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού, καθήλωσε τους τηλεθεατές και χάρισε στο MEGA σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση με 28,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό για τουλάχιστον 15 ποσοστιαίες μονάδες. Η αθλητική βραδιά κατέγραψε πρωτιά με 27,7% στο σύνολο του κοινού, ενώ η κάλυψη του ματς ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές.

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του αγώνα και σε επιμέρους ανδρικό κοινό, όπου σημείωσε ποσοστό 45,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του MEGA στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι τηλεθεατές παρέμειναν συντονισμένοι στο MEGA για το Post Game από το στούντιο που στήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Περπερίδη. Με πλούσιο ρεπορτάζ και δυνατές αναλύσεις, η εκπομπή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων και διατήρησε την πρωτιά στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 18,4%.

Το MEGA ανανεώνει το ραντεβού του με τους φίλους της στρογγυλής θεάς για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, με τη μεγάλη μάχη Ρεάλ ΜαδρίτηςΜάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Media: Περισσότερα άρθρα
Έρχονται τα «πάνω κάτω» στην 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things - Τι ώρα θα ανέβει στο Netflix
Όλοι αναμένουμε τα ρολόγια να δείξουν 3 το πρωί για να συντονιστούμε μαζικά στο Netflix και να κάνουμε «binge watching» τα 4 επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν στο πρώτο από τα τρία μέρη της σεζόν
Οι ηθοποιοί Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Joe Keery, Maya Hawke, Winona Ryder, David Harbour και Natalia Dyer, καθώς και οι δημιουργοί Matt Duffer και Ross Duffer μαζί με άλλους ηθοποιούς παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Stranger Things» στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες
Newsit logo
Newsit logo