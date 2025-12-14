Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Ξάνθος κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Μίνα και της βάζει ένα μεγάλο δίλημμα

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειρά της ΕΡΤ1 «Το παιδί» που θα παίξουν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 15-18.12.2025 στις 23:00 το βράδυ.

Ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Ανθούλα το πώς φαντάζεται το μέλλον τους ενώ ο Ξάνθος κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Μίνα, όμως, της βάζει και ένα μεγάλο δίλημμα. Οι χωριανοί ανακαλύπτουν ποιος ήταν πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα, όμως ένα λάθος του Χρυσόδημου τους κάνει να ανακαλύψουν ένα ακόμη μυστικό. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειρά της ΕΡΤ1, «Το παιδί».

Το παιδί: Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 51ο. Η Στράτος προσπαθεί να διαχειριστεί όσα έμαθε και αναπολεί το παρελθόν. Ο Πέτρος ζητάει από την Άρτεμη να ξεκαθαρίσουν τι είδους σχέση έχουν, ενώ παράλληλα και οι δύο ανησυχούν για τη Σίσσυ που εξαντλεί τον εαυτό της σε επικίνδυνο βαθμό. Παράλληλα, ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Ανθούλα το πώς φαντάζεται το μέλλον τους. Στο κομμωτήριο μαζί με την Τίτικα, η Μαίρη και η Μίνα τσακώνονται για το ποια είναι πιο φεμινίστρια. Αργότερα, ο Ξάνθος κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Μίνα, όμως, της βάζει και ένα μεγάλο δίλημμα. Τέλος, οι χωριανοί ανακαλύπτουν ποιος ήταν πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα, όμως ένα λάθος του Χρυσόδημου τους κάνει να ανακαλύψουν ένα ακόμη μυστικό.

Το παιδί: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 52ο. Στο σπίτι, όλοι στολίζουν για να φτιάξουν τη διάθεση της Σίσσυ μετά την περιπέτεια στην υγεία της. Η Βάνα τής κάνει life coaching μιλώντας της για το δικό της παρελθόν. Μετά από μια μεγάλη συνάντηση στο καφενείο, η Βούλα αγχώνεται για το μέλλον του παιδιού τους και ο Παρασκευάς προσπαθεί να την ηρεμήσει. Η Άφρο και ο Χρυσόδημος στολίζουν την καντίνα και δίνουν ερωτικές συμβουλές στον Μιχαήλ. Η Μίνα αποφασίζει να φύγει μόνιμα μαζί με τον Ξάνθο στην Αθήνα. Στο μεταξύ, η Άρτεμις βοηθάει την Ανθούλα και τον Δημήτρη σε ένα νέο μυστήριο, όμως η έρευνα την οδηγεί σε μια μακάβρια ανακάλυψη.

Το παιδί: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 53ο. Η Άρτεμις στρέφεται στη Στράτο σχετικά με την ανακάλυψη που έκανε, όμως αυτή μαζί με όλο το χωριό προσπαθούν να την αποπροσανατολίσουν. Όταν η Άρτεμις αποφασίζει να απευθυνθεί σε κάποιον ανώτερο, οι χωριανοί καταφεύγουν σε πιο δραστικά μέτρα. Ο Μιχαήλ δέχεται επίμονα τηλεφωνήματα προκαλώντας ενόχληση στην Ιρίνα και τα σχόλια του Γιώργου. Όσο η Άρτεμις παραμένει εξαφανισμένη, οι οικείοι της αρχίζουν και ανησυχούν. Ο Πέτρος με τη Βάνα την ψάχνουν, όμως γίνονται μάρτυρες μιας ύποπτης συνάντησης του Πάκη. Ο Δημήτρης, με τη βοήθεια του Γερμανού, αλλά και της Ιρίνας, ψάχνει και αυτός την Άρτεμη και είναι κοντά στο να τη βρει.

Το παιδί: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 54ο. Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι προετοιμασίες για το ρεβεγιόν στο καφενείο κορυφώνονται. Παράλληλα, οι χωριανοί παρακολουθούν την Άρτεμη, φοβούμενοι ότι θα τους καταδώσει. Η Βάνα μιλάει στον Παρασκευά για την περίεργη συνάντηση που είδε. Στην καντίνα, ο Γιώργος γνωρίζεται με τον Δημήτρη και τον βοηθά να διαλέξει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη