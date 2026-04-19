Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Αλεξάνδρα, Λυδία και Σάββας εθίζονται με το ΑΙ

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή 23-24 Απριλίου, στις 21:00 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Πέμπτη 23 Απριλίου στις 21:00

Επεισόδιο 41: «Μίλα με το Α. Ι. μου» – Η Αλεξάνδρα, με τη βοήθεια του Μένιου, ανακαλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη και παθιάζεται όλο και περισσότερο με αυτό… Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη Λυδία και το Σάββα, που ψάχνουν στο Α.Ι. λύσεις για τα πάντα, ακόμα και για την σχέση τους. Η Αλεξάνδρα στο μεταξύ έχει ξεφύγει, περνάει τις ώρες της κουτσομπολεύοντας με το ΑΙ, άλλοτε πάλι μαγειρεύουν παρέα… αλλά και τσακώνονται άγρια! Παράλληλα, ο Σάββας με τη Λυδία δεν μιλάνε πλέον ως άνθρωποι, αλλά παπαγαλίζουν κρυφά ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη… Μενέλαος, Αντωνία και Κωνσταντίνος πασχίζουν μάταια να τους συνεφέρουν… Η τακτική του Σάββα και της Λυδίας δεν αργεί να αποκαλυφθεί, ενώπιον όλων! Θα σταματήσουν να ψάχνουν έτοιμες απαντήσεις ή θα αφήσουν το ΑΙ να μιλάει για λογαριασμό τους;

Το σόι σου: Παρασκευή 24 Απριλίου στις 21:00

Επεισόδιο 42: «Κατάρα στον λαδέμπορα» – Προεκλογικός πυρετός στο σπίτι των Χαμπέων, όταν ο Βαγγέλης αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας. Με την υποστήριξη της οικογένειας, η εκστρατεία του Χαμπέα φαίνεται πως αρχίζει να αποδίδει καρπούς, όμως ο ανταγωνισμός είναι σκληρός… και αδυσώπητος. Η απρόσμενη εμφάνιση του Πολυχρόνη Βεζυρόπουλου, τρίτου στην κούρσα για την προεδρία, οδηγεί τους Χαμπέους σε εικασίες για τον ερχομό του. Ένας τενεκές λάδι, μία πρόταση που κάνει ο Βεζυρόπουλος στον Χαμπέα και το αλάνθαστο ένστικτο του Διονύση, θα αποδείξουν στον Χαμπέα πως είναι πολύ έντιμος για τον στίβο της πολιτικής!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα