Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μελισσάνθη βρίσκεται παρηγοριά σε μία συνάντηση από το παρελθόν

Νέες εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 25-26 Μαρτίου στις 23:30 το βράδυ.

Το φιλί με τον Στέλιο αφήνει την Ασπασία βαθιά ταραγμένη, όμως εκείνη προσπαθεί να το βάλει στην άκρη και ρίχνεται με πείσμα στη δουλειά στα «Νούφαρα». Την ίδια ώρα, η ξαφνική εξαφάνιση της Μελισσάνθης αναστατώνει τον Απόστολο που τη ψάχνει απεγνωσμένα, ενώ η ίδια, περιπλανώμενη μόνη, βρίσκει απρόσμενη παρηγοριά σε μια συνάντηση από το παρελθόν. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 στις 23:30

Επεισόδιο 43: Το φιλί με τον Στέλιο αφήνει την Ασπασία βαθιά ταραγμένη, όμως εκείνη προσπαθεί να το βάλει στην άκρη και ρίχνεται με πείσμα στη δουλειά στα «Νούφαρα». Την ίδια ώρα, η ξαφνική εξαφάνιση της Μελισσάνθης αναστατώνει τον Απόστολο που τη ψάχνει απεγνωσμένα, ενώ η ίδια, περιπλανώμενη μόνη, βρίσκει απρόσμενη παρηγοριά σε μια συνάντηση από το παρελθόν. Η επιστροφή της φέρνει μια εύθραυστη ηρεμία, χωρίς όμως να λύνει όσα τους βαραίνουν.

Στο μεταξύ, η Ιουλία αντιμετωπίζει με δυσπιστία την αιφνίδια απόφαση των πεθερικών της να φύγουν, ενώ η Ευανθία, πιεσμένη μετά την αντιπαράθεση με τη Μαριέττα, δυσκολεύεται να κρατήσει τις ισορροπίες. Η Πολυξένη συνεχίζει εντατικά τις πρόβες της, με τον Ηλία να μην κρύβει το ενδιαφέρον του, ενώ η Μαγδαληνή περνά χρόνο με τον Οδυσσέα, με την ένταση στο σπίτι να παραμένει υπόγεια..

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στις 23:30

Επεισόδιο 44: Η απόφαση της Μαγδαληνής να φύγει ξαφνικά για το χωριό αιφνιδιάζει τον Οδυσσέα και φανερώνει το ρήγμα ανάμεσά τους, καθώς εκείνη κρατά σκληρή στάση και αποφεύγει να του δώσει εξηγήσεις. Την ίδια ώρα, η Ασπασία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις μετά τη νύχτα με τον Στέλιο, όμως η ταραχή της είναι εμφανής, ενώ οργανώνει κρυφά μια γιορτή για τα γενέθλια του Μίμη. Στο ίδρυμα, η Μελισσάνθη συγκλονίζεται από όσα βλέπει και γνωρίζει έναν γιατρό που της μιλά για τη σκληρή πραγματικότητα των τραυματιών του πολέμου, πριν η απρόσμενη εμφάνιση του Άγγελου την φέρει σε δύσκολη θέση.

Η Ιουλία έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Μαριέττα για την απόσυρση της καταγγελίας, ενώ ο Φωκάς, πληγωμένος από την επιμονή των γονιών του στο διαζύγιο, απομακρύνεται. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην παραγωγή της ταινίας ανησυχούν την Πολυξένη για το πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον της στη δουλειά.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.