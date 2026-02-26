Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Ιουλία βρίσκεται πλέον κοντά στον Φωκά, ζώντας ώρες αβεβαιότητας και φόβου

Νέες εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha που θα παιχτεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 22:30.

Η Μελισσάνθη αρχίζει να συνειδητοποιεί το βάρος όσων κρύβει, με την εσωτερική της ένταση να επηρεάζει πλέον εμφανώς τη σχέση της με τον Απόστολο και τη γενικότερη ατμόσφαιρα στο σπίτι, καθώς κάθε μικρή αφορμή μοιάζει ικανή να τη φέρει στα όριά της. Η Ιουλία βρίσκεται πλέον κοντά στον Φωκά, ζώντας ώρες αβεβαιότητας και φόβου για την κατάστασή του Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζει στον Alpha.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

Την ίδια στιγμή, η Ασπασία περνά από την άμυνα στη διερεύνηση, προσπαθώντας να καταλάβει ποιοι κινούνται εναντίον της επιχείρησής της και με ποια κίνητρα.

Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με σχόλια και κριτικές που την κάνουν να αμφισβητεί τον ρόλο που της αποδίδεται και τη θέση της δίπλα στον Ηλία, καθώς η ανάγκη της για προσωπική αναγνώριση συγκρούεται με την πραγματικότητα. Η Μαγδαληνή συνεχίζει να κάνει σχέδια για το μέλλον της με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, χωρίς να αντιλαμβάνεται πόσο εύθραυστες και ασταθείς είναι οι ισορροπίες που την περιβάλλουν.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.