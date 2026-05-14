Survivor: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, η παραγωγή θα αναλάβει τα έξοδα», λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

Νεότερα για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου, του 22χρονου παίκτη του Survivor που ακρωτηριάστηκε μερικώς, στο αριστερό πόδι του, φέρνει ο πατέρας του. Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που το παιδί του συνειδητοποίησε πως δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν έχει σταματήσει να χαμογελά.

Ο πατέρας του νεαρού παίκτη του Survivor μίλησε σήμερα (14.05.2026), εξηγώντας πως εξετάζεται η μεταφορά του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι, ώστε να συνεχίσει από εκεί τις επεμβάσεις και την αποκατάσταση του δεξιού του αστράγαλου που επίσης τραυματίστηκε από την προπέλα του σκάφους.

Ανέφερε μάλιστα πως συγγενείς του έχουν μεταβεί ήδη στον Άγιο Δομίνικο ενώ η μητέρα του θα ταξιδέψει όταν αποφασιστεί το που θα μεταφερθεί ο γιος της.

«Έχει ξεπεράσει το πρώτο σοκ και χαμογελά συνεχώς αφού το μόνο που σκέφτεται είναι ότι είναι ζωντανός. Όταν ξύπνησε και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν οι γονείς του και το πώς θα είναι ψυχολογικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά του στον Άγιο Δομίνικο οι 2 θείοι του, η αδελφή του και ο γαμπρός μου. Είναι βαθιά συγκινημένος και ευχαριστεί συνεχώς τον Μάνο που τον βοήθησε», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.

«Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταβεί στο Μαϊάμι για αποκατάσταση, επεμβάσεις και θεραπείες που αφορούν το δεξί του αστράγαλο από το γόνατο και κάτω. Μόλις οριστικοποιηθεί το τελικό πλάνο, τότε θα αποφασιστεί και η μετακίνηση της μητέρας του. Το μόνο που θέλει πλέον είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα για να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ελλάδα», συνέχισε.

Σε άλλες του δηλώσεις στο MEGA, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου ανέφερε πως ήρθε σε επικοινωνία με τον Acun Ilicali ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως η παραγωγή του Survivor θα καλύψει τα έξοδα του 22χρονου παίκτη για όσο χρειαστεί.

«Εμείς δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το καλό είναι που ζει. Τα υπόλοιπα όσο μπορούν να βελτιωθούν, ευχής έργον», κατέληξε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.