Τζέιμς Μποντ: Σε αναμμένα κάρβουνα οι οπαδοί του 007 μετά την «εισβολή» της Amazon και το «δημοψήφισμα» του Τζεφ Μπέζος για τον επόμενο ήρωα

Με την Amazon MGM να μπαίνει στο παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο ότι ο Τζέιμς Μποντ μπαίνει σε μία νέα εποχή. Την αρχή την έκανε με το «καλημέρα» ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος με ανάρτηση στο Χ, πέταξε το μπαλάκι στον κόσμο: «Ποιον θα επιλέγατε να ενσαρκώσει τον επόμενο Μποντ;».

Μετά την είδηση «βόμβα» πως η Amazon MGM αναλαμβάνει τον έλεγχο της κινηματογραφικής πορείας του Τζέιμς Μποντ, ο πρώην 007 Τίμοθι Ντάλτον αποφάσισε να μιλήσει.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό που συνέβη. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι (σ.σ. η Αμερικανο-Βρετανίδα παραγωγός ταινιών, διάσημη για τη σειρά James Bond) είναι μία από τις καλύτερες γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Είναι φανταστική», δήλωσε στην «Telegraph» ο 007 των ταινιών «The Living Daylights» και «Licence To Kill».

«Όλοι έχουν μία άποψη γύρω από τις ταινίες του Μποντ. Ωστόσο αν αφήσεις τους ανθρώπους που ξέρουν να πάρουν τις αποφάσεις τότε θα έχεις ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Όπως οι ταινίες της Μπάρμπαρα», δήλωσε ο Τίμοθι Ντάλτον και συμπλήρωσε: «Αν ακούς τη γνώμη όλων, τότε θα έχεις ένα κακό αποτέλεσμα».

Πάντως, ο 78χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε: «Δεν γνωρίζω τι θα κάνει η Amazon με το franchise, ούτε τι σχέση θα έχει με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι», ωστόσο για ένα πράγμα ήταν σίγουρος: ο επόμενος 007 πρέπει να είναι Βρετανός.

«Έτσι ήταν από την αρχή, έτσι έχει γραφτεί ο χαρακτήρας, δεν γίνεται να το αλλάξουμε τώρα αυτό. Πρέπει να είναι Βρετανός» τόνισε.

Η Μπρόκολι που είχε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise από το 1995, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, παραδίδοντας πλήρως τα ηνία στην Amazon. «Με το τέλος του “No Time to Die” και την αποχώρηση του Μάικλ από τις ταινίες, αισθάνομαι πως ήρθε η ώρα να επικεντρωθώ σε άλλα μου πρότζεκτ», δήλωσε, σηματοδοτώντας το τέλος μίας εποχής.

Η ανακοίνωση ότι η Amazon του Τζεφ Μπέζος διαδέχεται την Αμερικανο-Βρετανίδα στα ηνία των ταινιών του θρυλικού μυστικού πράκτορα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα φυσικά στη Βρετανία.

«Σχεδόν μου έπεσε ο καφές», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας Βρετανός θαυμαστής στο «NPR» και πρόσθεσε: «Σκέφτηκα αμέσως μία σειρά στο Amazon Prime που θα μοιάζει με spin-off. Θα τον μετατρέψουν σε κάτι τύπου “Bourne Identity” για να προωθήσουν την αμερικανική πατριωτική υπεροχή».

Με την ατμόσφαιρα να μυρίζει μπαρούτι…, ο Τζεφ Μπέζος αποφάσισε να κάνει το δικό του «δημοψήφισμα», ρωτώντας τους 6,8 εκατομμύρια ακολούθους του στο X: «Ποιον θα διαλέγατε για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ;», «πυρπολώντας» τα social media!

