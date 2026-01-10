Τζώνυ Θεοδωρίδης: Στη «Λάμψη» τα πρώτα χρόνια ήταν καλά, μετά κοιμόμουν στο πλατό μου είχαν φτιάξει δωμάτιο

«Το πρώτο πράγμα που μου λένε, ακόμα και τώρα, όταν με συναντάνε στον δρόμο είναι “Λάμψη“», αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γνωστός ηθοποιός, Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Για την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στις καθημερινές σειρές του Νίκου Φώσκολου, «Λάμψη» και «Καλημέρα ζωή», μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

«Το πρώτο πράγμα που μου λένε, ακόμα και τώρα, όταν με συναντάνε στον δρόμο είναι “Λάμψη”. Μετά μου λένε για τις “Αέρινες σιωπές”, για τις “Φιλοδοξίες” και για διάφορα άλλα που ‘χω κάνει. Η “Λάμψη” ήταν στίγμα, δηλαδή έμεινε στον κόσμο και για εμάς ήταν πολύ καλό», τόνισε αρχικά ο ηθοποιός.

«Όπως έχω πει, όμως, τα πρώτα χρόνια ήταν καλά. Δηλαδή από τα 6 χρόνια και μετά υπήρχε μια πραγματική δυσκολία των ηθοποιών. Δηλαδή παίρναμε κείμενα τελευταία στιγμή, θυμάμαι ότι εγώ στον 8ο ή στον 9ο χρόνο κοιμόμουν εκεί και μου είχαν φτιάξει δωμάτιο γιατί δεν προλάβαινα να διαβάζω», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Υπήρχε μια περίοδος που ήμουν και στο “Καλημέρα ζωή” και στη “Λάμψη”. Θυμάμαι ότι είχα γύρισμα στη “Λάμψη” το πρωί και μετά είχα γύρισμα με τον Μανούσο Μανουσάκη για το “Τμήμα Ηθών”. Και μετά είχα θέατρο, το ραδιόφωνο και το μαγαζί», συμπλήρωσε, επίσης, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης στον ΣΚΑΪ.