Βαγγέλης Χαρισόπουλος για το τέλος του «Πάμε Δανάη»: Αυτό μας είπαν, αυτό πιστεύω

Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (20-05-2025) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το πρόωρο φινάλε του «Πάμε Δανάη» που συμμετείχε αλλά και για την ενασχόλησή του με το stand up comedy.

Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μίλησε αρχικά για το τέλος του «Πάμε Δανάη» αποκαλύπτοντας πως «Η αιτιολογία ήταν τα χαμηλά νούμερα. Ο επίσημος λόγος. Αυτό μας είπαν, αυτό πιστεύω. Συμβαίνουν αυτά στην τηλεόραση. Σε εμάς κι αν έκανε εντύπωση το τέλος λίγο πριν ολοκληρωθεί η σεζόν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ κρατάω το θετικό και ευχαριστώ το Mega, γιατί ήταν το κανάλι που μου έδωσε την ευκαιρία για δεύτερη φορά να βγω μπροστά από τις κάμερες και αυτό δεν το ξεχνάω» είπε ο δημοσιογράφος για το τέλος της εκπομπής που συμμετείχε.

Σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σημείωσε ότι «Φέτος είχα καλή ραδιοφωνική πρόταση αλλά αρνήθηκα, γιατί δεν προλάβαινα. Ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο από φοιτητής. Η πρόταση που δέχτηκα ήταν για πρωινό. μου λείπει το ραδιόφωνο, θα ήθελα να ξανακάνω εκπομπή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου αρέσει και η τηλεόραση αλλά εξαρτάται η πρόταση που θα δεχόμουν, μου αρέσει η δουλειά να είναι ενδιαφέρουσα, να κάνω κάτι που θα μου αρέσει. Η τηλεόραση είναι το απωθημένο μου, θα ήθελα να κάνω μια σατιρική, χιουμοριστική εκπομπή, το ραδιόφωνο το έχω κάνει πολλά χρόνια».

Όσον αφορά την ιδιότητα του stand up comedian, με την οποία έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος δήλωσε πως «Το stand up comedy είναι κάτι που προέκυψε στην πορεία. Το ξεκίνησα το 2017 αλλά μετά ήρθε ο κορονοϊός και μας διέλυσε. Για το θέατρο και το stand up comedy ήταν ο,τι χειρότερο. Άρχισα πάλι δειλά – δειλά να επανέρχομαι και τώρα παρουσιάζω την πρώτη μου solo stand up παράσταση, που λέγεται “Πόσο Χρόνο Έχω;”»

«Ο τίτλος κολλάει παντού. Το λένε οι παίκτριες στο Shopping Star, οι κωμικοί μεταξύ μας όταν παίζουμε όλοι μαζί και μετά όταν μεγαλώνουμε. Ήταν και αυτό το κόψιμο της εκπομπής… Στην παράσταση καταπιάνομαι με όλα και κυρίως με τη δυσκολία ενός μεσήλικα να αποδεχτεί τη μέση ηλικία, σχέσεις, social media και πολιτική ορθότητα».