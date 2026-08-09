Βασίλης Τσεκούρας: «Μη φτάσουμε στο σημείο να εξαρτιόμαστε κάθε λεπτό της ημέρας από τα νούμερα τηλεθέασης»

Ο Βασίλης Τσεκούρας από αύριο Δευτέρα (10.08.2026) κρατάει το τιμόνι της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» μαζί με τη Τζορτζίνα Μαλλιαρόζη και μίλησε στη RealLife για τον ασφυκτικό ανταγωνισμό που προκαλούν τα νούμερα τηλεθέασης στις εκπομπές και τα τηλεοπτικά πρόσωπα.

Ο Βασίλης Τσεκούρας αρχικά για τον ανταγωνισμό είπε πως «είναι υγιής μέχρι το σημείο που δεν εξαρτόμαστε κάθε λεπτό της ημέρας από τα νούμερα τηλεθέασης. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά θεωρώ ότι παραμένει σε υγιή επίπεδα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει διαμάχη για τα νούμερα και τους καλεσμένους, αλλά εκτιμώ πως γίνεται σε πιο υγιή βάση», σημειώνει ο δημοσιογράφος.

Αναφορικά με την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της δημοσιογραφίας, ο ίδιος σχολιάζει: «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη μπει στη ζωή όλων μας. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί ως εργαλείο και όχι να υποκαταστήσει τη δημοσιογραφική κρίση. Εκεί χρειάζεται προσοχή».

Το δίδυμο των δημοσιογράφων θα καλύψουν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες της καλοκαιρινής περιόδου, πριν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη επιστρέψουν στο πόστο τους για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.