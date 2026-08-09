Μπαμπά, σ’ αγαπώ – spoiler: Η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στις ζωές των μπαμπάδες θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω κάτω.

Η Βιργινία θα είναι από τις ηρωίδες της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ», που θα βιώσει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές καθώς θα χάσει τη διεύθυνση του αγαπημένου της νηπιαγωγείου από τη ξαδέρφη της, Ερμιόνη.

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Σε αυτή τη σεζόν, η ηρωίδα θα κληθεί να δώσει τη μεγαλύτερη της μάχη πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό της και μετά με όλους όσους στέκονται ανάμεσα σ’ εκείνη και τα όνειρα της.

Σύμμαχοι της στον «Πόλεμο για το Νηπιαγωγείο» τα 3 μπαμπαδάκια, η καινούρια της παρέα που αποτελείται από την Ελένη, τη Στέλλα και την πολύτιμη δικηγόρο Τζένη. Ταυτόχρονα και 3 μικροί ήρωες του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ», τη βοηθούν και ξεκινάνε επανάσταση στ’ όνομα της, ιδρύοντας το κίνημα «Τ.Α.Μ.» (Τζεντάι Αμαρτωλοί Μάγοι) και βγαίνουν στο προαύλιο του νηπιαγωγείου με ντουντούκες και πλακάτ. Ποιος θα βγει νικητής από αυτή τη μάχη;

Παράλληλα, η Ευσταθία Τσαπαρέλη που ερμηνεύει τον ρόλο της Βιργινίας μοιράζεται με το κοινό όλα όσα θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω της στον πρώτο κύκλο της σειράς αλλά και όλα όσα θα πάρει μαζί της στη β’ σεζόν.

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.