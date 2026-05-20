Βικτώρια Χαλκίτη: «Ήταν λίγο αψυχολόγητη η Eurovision» εξηγεί η vocal coach της Dara από τη Βουλγαρία

Η Dara αναδείχτηκε η μεγάλη νικήτρια της Eurovision για το 2026, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία, με ένα τραγούδι που είχε και «ελληνικές πινελιές». Στην ομάδα βρισκόταν τόσο ο Δημήτρης Κοντόπουλος όσο και η Βικτώρια Χαλκίτη.

Η vocal coach της Dara και γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια, Βικτώρια Χαλκίτη, μίλησε την Τετάρτη 20 Μαΐου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ και περιέγραψε την εμπειρία της. Αποκάλυψε ότι συνειδητοποίησε τις πιθανότητες για νίκη της Βουλγαρίας, όταν ολοκληρώθηκε η βαθμολογία των επιτροπών. Τόνισε πως η φετινή Eurovision, ήταν αψυχολόγητη, αναφορικά με τα στοιχήματα και τις προβλέψεις πριν τον μουσικό διαγωνισμό.

«Κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία ήταν όταν είδα την ψηφοφορία των επιτροπών. Τότε λέω “οκ, λες;” αλλά μετά βλέπεις και τους βαθμούς από τον κόσμο που, ας πούμε, περιμέναμε παραπάνω πόντους είτε για την Ελλάδα είτε για την Φινλανδία και σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην έχει πολλή απήχηση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εικόνα που υπήρχε πριν από τον τελικό και στο πόσο απρόβλεπτη ήταν η φετινή διοργάνωση, ειδικά σε σχέση με τα προγνωστικά και τη στάση των επιτροπών: «Όσον αφορά τα στοιχήματα, ήταν λίγο αψυχολόγητη η φετινή Eurovision. Με τις επιτροπές περίμενα περισσότερο να στηρίξουν την Φινλανδία ή τη Γαλλία, ας πούμε, αλλά ξαφνικά έγινε αυτό».

Η Dara, που εντυπωσίασε με την εμφάνισή της και έκανε ολόκληρη την Ευρώπη να τραγουδά «Bangaranga», έχει ήδη κατακτήσει τα διεθνή charts. Το τραγούδι βρίσκεται στο Top 10 του Spotify σε 21 χώρες, ενώ καταλαμβάνει τη θέση Νο. 12 στο Global Spotify Chart, με 3,171 εκατομμύρια streams.

Παράλληλα, το «Bangaranga» βρίσκεται στο Νο 1 των charts σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Λιθουανία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Ουκρανία. Στην Ελλάδα βρίσκεται στη θέση Νο 2, όπως και σε άλλες χώρες, όπως η Λετονία.

Επιπλέον, το track συγκαταλέγεται στο Top 3 του Genius Top Songs Chart – chart που αποτυπώνει τα πιο δημοφιλή τραγούδια βάσει αναζητήσεων και ενδιαφέροντος του κοινού – αποτελώντας το μοναδικό single εκτός του νέου album του Drake που φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις.

Το «Bangaranga», μια δήλωση σύγχρονης ethnic pop με διεθνή προοπτική, φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Εκτός από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η Dara κατάφερε να μαγέψει το κοινό και να δημιουργήσει μία επιτυχία άνευ προηγουμένου.