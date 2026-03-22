Χάρης Βαρθακούρης: Στο «Globetrotters» πάθαμε διάφορα κουλά που, τότε, μου απαγορευόταν να τα αποκαλύψω

Για την εμπειρία που βίωσε σε ταξιδιωτική εκπομπή, που συμμετείχε μαζί με την σύζυγο του, μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής (22.03.2026), στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha. Μεταξύ άλλων ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στην εμπειρία του με την Αντελίνα Βαρθακούρη στο «Globetrotters».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιστρέψαμε από το Globetrotters, μετά από δυο μήνες παραπάνω γιατί είχαμε πολλά ευτράπελα που συνέβησαν στο δικό μας ζευγάρι μόνο. Τα οποία δεν ξέρω αν τα έχω πει ποτέ δημοσίως, αν τα ξέρει ο κόσμος, πάθαμε διάφορα κουλά τα οποία, για τότε, μου απαγορευόταν να τα αποκαλύψω. Ελπίζω ότι επτά χρόνια μετά να μπορώ να το πω», επισήμανε, αρχικά, ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Ένα ευτράπελο που πάθαμε, λοιπόν, ήταν όταν πήγαμε στην Αργεντινή που φεύγοντας από την Ελλάδα κάναμε όλοι μας κάποια εμβόλια, τα οποία είχαν να κάνουν αναλόγως με το που πηγαίνουμε. Όμως αυτά τα εμβόλια τα κάναμε με το σκεπτικό ότι πάμε από την Ελλάδα. Έπρεπε τα εμβόλια να γίνουν με βάση από που κάπου. Άρα, αν πηγαίνω στην Αφρική, πηγαίνοντας από την Ελλάδα, οφείλω να κάνω το εμβόλιο Α και Β. Όμως, αν πηγαίνω από την Αργεντινή στην Αφρική, πρέπει να κάνω το Α και το Β και το Γ και το Δ», πρόσθεσε.

«Δεν το ‘χαν σκεφτεί αυτό. Όταν, λοιπόν, είμαι στο Μπουένος Άιρες και είμαι έτοιμος να πάω στο Κέιπ Τάουν, πάω στο αεροδρόμιο και μου ζήτησαν το διαβατήριο υγείας. “Που είναι αυτό και αυτό; Γυρίστε πίσω” μας είπαν. Καθίσαμε, λοιπόν, δυο εβδομάδες παραπάνω στην Αργεντινή ενώ τα άλλα ζευγάρια συνέχιζαν κανονικά την αποστολή τους και με τα οποία οφείλαμε να συνυπάρχουμε παράλληλα», είπε ακόμα ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Πήγαμε και κάναμε το εμβόλιο μας, το οποίο όμως για να “πιάσει” ήθελε περίπου 12 ημέρες. Άρα ήμασταν υποχρεωμένοι να μείνουμε στην Αργεντινή 12 ημέρες», περιέγραψε, εν συνεχεία, ο Χάρης Βαρθακούρης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στον Alpha.