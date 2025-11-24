Συμβαίνει τώρα:
Media

Χρήστος Κούτρας: Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει παρουσιαστής που δεν βλέπει τα νούμερα τηλεθέασης

"Είναι ψέμα να λένε οι παρουσιαστές πως δεν βλέπουν τα νούμερα τηλεθέασης" τονίζει ο Γιάννης Ντσούνος
Χρήστος Κούτρας
Ο Χρήστος Κούτρας

Τόσο για την αλλαγή στην μέρα και ώρα προβολής του “Η Ελλάδα ψηφίζει” όσο και για τα νούμερα τηλεθέασης κλήθηκαν να μιλήσουν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη για STAR. 

“Δεν έχουμε εμείς λόγο σ’ αυτά τα πράγματα (σ.σ. όσον αφορά τη νέα αλλαγή στην προβολή του παιχνιδιού του ΣΚΑΪ). Αυτά τα αποφασίζουν οι ιθύνοντες του καναλιού. Εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Συμφωνήσαμε και βλέπουμε” δήλωσε αρχικά ο Χρήστος Κούτρας.

“Είναι ψέμα να λένε οι παρουσιαστές πως δεν βλέπουν τα νούμερα τηλεθέασης. Για μένα, ναι, είναι. Προφανώς και όλοι βλέπον τα νούμερα αφού από αυτά κρινόμαστε καθημερινά” υπογράμμισε, με τη σειρά του, ο Γιάννης Ντσούνος.

“Νομίζω ότι περισσότερο το λένε οι ηθοποιοί, που λένε “δεν βλέπουμε τα νούμερα τηλεθέασης”. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει παρουσιαστής που δεν βλέπει τα νούμερα” πρόσθεσε εν συνεχεία ο Χρήστος Κούτρας στις νέες τηλεοπτικές τους δηλώσεις στο πρωινό του STAR.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
204
88
64
52
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo