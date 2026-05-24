Νίκος Κοκλώνης: Φεύγοντας από τον Alpha κατάλαβα πώς είναι να μη σε βοηθάνε εκπομπές που σε αποθέωναν

Ο Νίκος Κοκλώνης έριξε την αυλαία του φετινού «J2US» και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ θα ξαναγίνει, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμα, πότε θα συμβεί αυτό. Το επόμενο διάστημα θα κάνει τον απολογισμό του και στη συνέχεια θα πάρει αποφάσεις. Όπως είπε, δεν είναι διατεθειμένος να κάνει «εκπτώσεις» στο τηλεοπτικό προϊόν που παρουσιάζει.

Ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε για το αν το «J2US» θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο στο Open: «Σίγουρα θα ξαναγίνει, δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει τον Σεπτέμβριο, αλλά ξέρεις τώρα τηλεόραση κάνουμε, τα πράγματα αυτά είναι στον αέρα. Συζητάμε άλλα concept γιατί το Just έχει ένα πρόβλημα, έχει γίνει 7 φορές και δυστυχώς δεν έχουν βγει τόσοι celebrities και τραγουδιστές για να υποστηρίξουν το κάστινγκ. Άρα, επειδή έχω αποφασίσει να μην κάνω εκπτώσεις, πρέπει πρώτα να δω τι έχουμε από κάστινγκ και μετά να πάρω την απόφαση. Αλλιώς θα κάνουμε ένα άλλο σόου, Σάββατο βράδυ, τέλειο».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κοκλώνης έκανε έναν απολογισμό και δήλωσε: «Θα σου πω τι κατάλαβα στο OPEN, που δεν είχα καταλάβει πριν, ή μάλλον το είχα ξεχάσει. Εγώ είμαι αγαπημένο παιδί του συστήματος, λένε πολλοί ότι αν δεν είσαι καλά με το σύστημα δεν σε βοηθάει. Εγώ ποτέ δεν είχα θέμα, πάντα ήμουν με τον δικό μου τρόπο αγαπημένος και είμαι και ευνοημένος γιατί έχω κάνει πάρα πολλές παραγωγές.

Φεύγοντας από τον Alpha, κατάλαβα πώς είναι να μη σε βοηθάνε εκπομπές που σε αποθέωναν. Το έζησα και είναι πιο δύσκολο, παρόλα αυτά, ό,τι και να κάνουμε σημασία έχει όταν θα βγούμε έξω τι λέει ο κόσμος. Σου δίνω τον λόγο μου ότι όταν περπατάω στον δρόμο, όλοι μου λένε για το Just και δεν το έχω ξαναζήσει αυτό».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στον φιλανθρωπικό σκοπό του J2US, επισημαίνοντας ότι τα έσοδα από την ψηφοφορία του κοινού θα διατεθούν στον σύλλογο «Στοργή».