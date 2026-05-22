Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα μέρος της κριτικής επιτροπής του GNTM»

«Έχει αμεσότητα στον τρόπο που χειρίζεται τα παιδιά», είπε για τη Μπέττυ Μαγγίρα
Ζενεβιέβ Μαζαρί / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Τα γυρίσματα του GNTM έχουν ξεκινήσει και η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τα πρώτα γυρίσματα αλλά και για τη νέα προσθήκη στην κριτική επιτροπή, την Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ηθοποιός Μπέττυ Μαγγίρα είχε κάνει μία guest εμφάνιση σε παλαιότερο επεισόδιο του GNTM αλλά φέτος θα αποτελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής δίπλα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη τον Λάκη Γαβαλά και creative director την Ζενεβιέβ, η οποία είπε ότι η Μπέττυ Μαγγίρα εντάχθηκε στην ομάδα με τέτοια φυσικότητα σαν να ήταν πάντα μέρος της.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί βέβαια δεν θέλησε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν ο κύκλος θα περιλαμβάνει περισσότερα επεισόδια από τον προηγούμενο.

«Η Μπέττυ είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας. Εγώ δεν την ήξερα και με έχει εκπλήξει. Έχει αμεσότητα στον τρόπο που χειρίζεται τα παιδιά. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ολοκλήρωσα τα γυρίσματα του First Dates και βρίσκομαι στον αστερισμό του GNTM.

Δεν με ενδιαφέρει ούτε πότε θα παίξουν, ούτε μέχρι πότε θα παίξουν. Εγώ κοιτάω το πρόγραμμά μου», είπε χαρακτηριστικά.

