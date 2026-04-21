Ζέτα Μακρυπούλια για το Moments: «Δεν είναι πονηρή εκπομπή που θέλει να βγάλει είδηση, έχει έναν ρομαντισμό»

«Δεν ισχύει ότι ζητούσα επίμονα από το κανάλι μια δεύτερη εκπομπή» ξεκαθαρίζει η Ζέτα Μακρυπούλια
«Στο Moments προσπαθώ να λειτουργώ βοηθητικά», είπε μεταξύ άλλων η Ζέτα Μακρυπούλια.

Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχώρησε η Ζέτα Μακρυπούλια κι ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα (21.04.2026) στο «Breakfast@star».

«Στο Moments προσπαθώ να λειτουργώ βοηθητικά και να αφήνω τον καλεσμένο ελεύθερο να μοιραστεί αυτά που θέλει», είπε αρχικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια είπε στη συνέχεια: «Δεν ισχύει ότι ζητούσα επίμονα από το κανάλι μια δεύτερη εκπομπή, ήμουν πολύ ικανοποιημένη με το Ρουκ Ζουκ. Το Moments έχει έναν ρομαντισμό που μου πάει.

Δυστυχώς είναι δύσκολη η εποχή για τέτοιου είδους θεάματα. Το Moments δεν είναι πονηρή εκπομπή που θέλει να βγάλει την είδηση, είναι μια αναπόληση. Θα πήγαινα κι εγώ καλεσμένη».

Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή προβάλλεται κάθε εβδομάδα στον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο στην prime time του Σαββάτου.

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Κώστα Τσουρό: «Είναι ασέβαστος, δεν θα έπρεπε να είναι στην ελληνική τηλεόραση»
«Για εμένα είναι ένας παρουσιαστής που απέναντί του δεν κοιτάει απλά τον άνθρωπο, κοιτάει το θέμα. - διακόπτει, ειρωνεύεται, πιέζει και όλα αυτά τα βαφτίζει τηλεοπτική ένταση» λέει η Δήμητρα Αλεξανδράκη
Δήμητρα Αλεξανδράκη
Δημήτρης Ουγγαρέζος για το σχόλιο της Μαλέσκου για την Παπαγεωργίου και τον αξιακό κώδικα: «Είναι από προσβλητικό έως μηνύσιμο»
«Ο αξιακός κώδικας και οι αξίες του καθενός έχουν να κάνουν με την παιδεία του, την προσωπικότητά του και τον τρόπο που έχει μεγαλώσει», είπε εκείνος
Δημήτρης Ουγγαρέζος
