Ζέτα Μακρυπούλια για το Moments: «Δεν είναι πονηρή εκπομπή που θέλει να βγάλει είδηση, έχει έναν ρομαντισμό»

«Στο Moments προσπαθώ να λειτουργώ βοηθητικά», είπε μεταξύ άλλων η Ζέτα Μακρυπούλια.

Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχώρησε η Ζέτα Μακρυπούλια κι ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα (21.04.2026) στο «Breakfast@star».

«Στο Moments προσπαθώ να λειτουργώ βοηθητικά και να αφήνω τον καλεσμένο ελεύθερο να μοιραστεί αυτά που θέλει», είπε αρχικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια είπε στη συνέχεια: «Δεν ισχύει ότι ζητούσα επίμονα από το κανάλι μια δεύτερη εκπομπή, ήμουν πολύ ικανοποιημένη με το Ρουκ Ζουκ. Το Moments έχει έναν ρομαντισμό που μου πάει.

Δυστυχώς είναι δύσκολη η εποχή για τέτοιου είδους θεάματα. Το Moments δεν είναι πονηρή εκπομπή που θέλει να βγάλει την είδηση, είναι μια αναπόληση. Θα πήγαινα κι εγώ καλεσμένη».

Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή προβάλλεται κάθε εβδομάδα στον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο στην prime time του Σαββάτου.