Το τηλεοπτικό πάρτι του Just the 2 of Us ετοιμάζεται να ξεκινήσει στον ALPHA και όπως φαίνεται θα διαρκέσει ώρες, δίνοντας την ευκαιρία στους τηλεθεατές να είναι πρώτο τραπέζι πίστα, ή για να είμαστε πιο σωστοί, πρώτη καρέκλα σκηνή.

Αυτό το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ κάνει πρεμιέρα στον ALPHA το Just the 2 of Us και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Ο μοναδικός Βασίλης Καρράς θα είναι εκεί! Η αγωνία χτυπάει κόκκινο για όσες επιπλέον εκπλήξεις μας επιφυλάσσει το Just the 2 of Us και ο απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναπάντεχα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή – διεθνών προδιαγραφών – μουσική σκηνή!

Ο τέταρτος κριτής παίρνει τη θέση του δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, και τον Σταμάτη Φασουλή!».

Από το Σάββατο λοιπόν το τηλεπάρτι θα είναι στον αέρα του ALPHA περιμένοντας τους τηλεθεατές να διασκεδάσουν… και να σχολιάσουν…!