Η έκθεση καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας BEYOND θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη, από την Τετάρτη, 24 έως την Παρασκευή, 26 Μαΐου.

Σε περισσότερα από 20.000 τ.μ., εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να παρουσιάσουν προϊόντα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας, όπως και να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις, μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής BEYOND app.

Οι Περιφέρειες της Ελλάδας συμμετέχουν και φέτος σε μία πρωτοβουλία εξωστρέφειας και δυναμισμού, παρουσιάζοντας στα περίπτερά τους εταιρείες από τον κλάδο της πληροφορικής της περιοχής τους. Ταυτόχρονα, η BEYOND διεθνοποιείται υποδεχόμενη επισκέπτες από 30 χώρες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Beyond Expo: 4 πυλώνες

Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο «Tech 4 People», θέτει στο επίκεντρο τη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο. Οι θεματικές συζητήσεις, οι ομιλίες, οι παρουσιάσεις και τα σεμινάρια του συνεδρίου, θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο τεσσάρων πυλώνων: Intelligent Solutions, Sustainable Technology, Disruptive Innovation, Inclusive Future.

Στην παρουσίαση της BEYOND που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλίου στην Αθήνα συμμετείχε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι ψηφιακό. Η BEYOND ξεκίνησε επί της δικής μου θητείας και συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε. Θα είναι χαρά μου να παρευρεθώ στα εγκαίνια της διοργάνωσης – μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Beyond Expo: Η Θεσσαλονίκη κόμβος

Η παρουσίαση του προγράμματος ξεκίνησε με τη δήλωση του Προέδρου της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσου Τζήκα: «Από την πρώτη στιγμή της έμπνευσης της BEYOND, όραμά μας ήταν να καθιερώσουμε στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη έκθεση για τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, που να απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με βάση όμως τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα».

Η Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, κ. Γιώτα Παπαρίδου, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία που συνιστά το πιο αξιόπιστο διαβατήριο για την επιτυχή μετάβαση της πατρίδας μας, με πρωταγωνιστικό ρόλο, στο μέλλον. Η 3η έκθεση BEYOND πιστοποιεί αυτήν ακριβώς τη στόχευση αλλά και την υπόσχεση ενός ισχυρού κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, να παίξει καθοριστικό ρόλο για την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας και την ανάδειξη της χώρας ως διεθνή κόμβο καινοτομίας στην ψηφιακή τεχνολογία».

Beyond Expo: Πολλαπλά οφέλη

Σύμφωνα με τον Managing Director της Be Best, κ. Ευάγγελο Χαραλάμπους: «Στόχος της BEYOND της είναι να συμβάλλει δραστικά στην προβολή και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το 2023 αναμένεται να φιλοξενηθούν μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και startups που ξεχωρίζουν από 30 και πλέον χώρες, καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη ένα εύφορο τεχνολογικό hub για την παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα».

Ο συν-ιδρυτής των Industry Disruptors – Game Changers, Μιχάλης Στάγκος, είπε χαρακτηριστικά: «Το AI θα έχει ουσιαστική θέση στην έκθεση και οι τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν την επιλογή μας, καθιστώντας την έκθεση κάτι πολύ περισσότερο από ένα εμπορικό γεγονός: ένα πολιτικό γεγονός. Ανακύπτει το ερώτημα ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο και η ευθύνη κάθε κυβέρνησης και της ΕΕ σχετικά με το ChatGPT-4. Το θεσμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο είναι σημαντικά και η BEYOND θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για αλλαγές».

Ο Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, παρευρέθηκε επίσης στην παρουσίαση, και απηύθυνε χαιρετισμό.