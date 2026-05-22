Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών – Θετικό κλίμα σε Ευρώπη και Wall Street

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών σήμερα (22.5.2026) στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για 3η συνεχή συνεδρίαση. Ανοδικά κινήθηκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και οι δείκτες της Wall Street, εν μέσω υποχώρησης των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς υπάρχουν κάποιες ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.271,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,25%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.283,20 μονάδες (+0,76%) και κατώτερη τιμή στις 2.259,53 μονάδες (-0,29%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,11%, από τις αρχές Μαΐου ενισχύεται κατά 3,79%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,12%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 274,6 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.942.715 μετοχές.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές που είναι εισηγμένες στην Ευρώπη σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, με το επίκεντρο να βρίσκεται στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στα οικονομικά στοιχεία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,68%. Τα κύρια χρηματιστήρια στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο σημείωσαν άνοδο, με τους περισσότερους περιφερειακούς κλάδους να κλείνουν στο πράσινο. Ο Stoxx 600 βρίσκεται επί του παρόντος σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο 2,25%.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, με αποτέλεσμα η Wall Street να είναι έτοιμη να κλείσει μια κερδοφόρα εβδομάδα, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του Δημοσίου υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης σε περίπου 4,55% σε κάποιο σημείο σήμερα, αν και έχει ανακάμψει ελαφρώς. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου επίσης έχασε 3 μονάδες βάσης νωρίτερα, για να διαπραγματευτεί γύρω στο 5,07%.