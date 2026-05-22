Η Κομισιόν προτείνει 9μηνη άρση κυρώσεων για κινέζικη εταιρεία microchip

Η κινεζική εταιρεία παραμένει στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ, ωστόσο η Κομισιόν προειδοποιεί για πιθανές σοβαρές διαταραχές στην αγορά αυτοκινήτου
Σημαίες της ΕΕ στην έδρα της Κομισιόν, στις Βρυξέλλες
REUTERS/Yves Herman
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. Κομισιόν) πρότεινε το πάγωμα κυρώσεων για 9 μήνες σε μια κινεζική εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών (chips) – που φαίνεται να συνεργάζεται με τη Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα (22.5.2026) εκπρόσωπός της Κομισιόν. Η εταιρεία περιλαμβάνεται στο 20ο πακέτο κυρώσεων της κατά της Ρωσίας.

Η εταιρεία Yangzhou Yangjie Electronic, θα παραμείνει στο κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ αλλά η προσωρινή αναστολή θα επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές chip και να αποφύγουν μια «σοβαρή διαταραχή», δηλώνει η Κομισιόν. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα στην πρόταση, προκειμένου το μέτρο να τεθεί σε ισχύ.

Οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων εξαρτήθηκαν περισσότερο από την Yangzhou Yangjie Electronic για να αντικαταστήσουν προϊόντα από κινέζους ανταγωνιστές που είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Αυτή η εταιρεία προστέθηκε στον κατάλογο κυρώσεών μας επειδή έχει συμβάλει σημαντικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας. Τα προϊόντα της έχουν εντοπιστεί σε drones και βόμβες ολίσθησης που χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Ο σκοπός των κυρώσεών μας είναι να αλλάξουμε τη συμπεριφορά και προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ΕΕ».

