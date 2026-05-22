Καλαφάτης: Η καινοτομία είναι η νέα μας παράδοση – Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας σε αριθμούς

Στην κεντρική του ομιλία στο Aristotle Innovation Forum στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, παρουσίασε το εθνικό σχέδιο για την τεχνολογική μετάβαση της χώρας με ορίζοντα το 2030, με αιχμή τη Θεσσαλονίκη.

Ο Σταύρος Καλαφάτης παρέθεσε τα απτά δεδομένα που αποτυπώνουν τη δομική αλλαγή της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα:

Επενδύσεις R&D: Σημείωσαν άλμα 68% από το 2018 (2,2 δισ. €), φτάνοντας στα 3,65 δισ. € στα τέλη του 2024 (1,54% του ΑΕΠ), φέρνοντας την Ελλάδα στην 4η θέση στην Ευρώπη σε κρατική χρηματοδότηση.

Σημείωσαν άλμα 68% από το 2018 (2,2 δισ. €), φτάνοντας στα 3,65 δισ. € στα τέλη του 2024 (1,54% του ΑΕΠ), φέρνοντας την Ελλάδα στην 4η θέση στην Ευρώπη σε κρατική χρηματοδότηση. Κίνητρα & Θεσμοί : Καθιερώθηκε η υπερέκπτωση δαπανών έρευνας έως 315% και η μείωση φόρου στα Stock Options στο 5%. Το Elevate Greece γιγαντώθηκε ξεπερνώντας τις 1.000 startups (8.500+ θέσεις εργασίας).

: Καθιερώθηκε η υπερέκπτωση δαπανών έρευνας έως 315% και η μείωση φόρου στα Stock Options στο 5%. Το Elevate Greece γιγαντώθηκε ξεπερνώντας τις 1.000 startups (8.500+ θέσεις εργασίας). Υποδομές Αιχμής : Διατέθηκαν άνω των 300 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για Ερευνητικά Κέντρα και το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η χώρα πρωτοστατεί με τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», το ευρωπαϊκό AI Factory «Pharos» και στρατηγικές συμμαχίες με OpenAI, Google, Microsoft και Mistral AI.

: Διατέθηκαν άνω των 300 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για Ερευνητικά Κέντρα και το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η χώρα πρωτοστατεί με τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», το ευρωπαϊκό AI Factory «Pharos» και στρατηγικές συμμαχίες με OpenAI, Google, Microsoft και Mistral AI. Ανθρώπινο Δυναμικό: Δημιουργούνται 20.000 νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, επιτυγχάνοντας την έμπρακτη αντιστροφή του Brain Drain.

Εστιάζοντας στη Βόρεια Ελλάδα και στο Master Plan των 30 έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στις υποδομές που μετατρέπουν την περιοχή σε αυτόνομο ψηφιακό πόλο: το τεχνολογικό πάρκο Thess INTEC, το AI Nucleus του ΕΚΕΤΑ (επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ), τον νέο AI υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία και το Mega Data Center της ΔΕΗ στην Κοζάνη.

Παράλληλα, η εγκατάσταση διεθνών κέντρων από κολοσσούς όπως η Pfizer, η Deloitte και η Accenture επιβεβαιώνει τη δυναμική της πόλης. «Χτίζουμε τη Θεσσαλονίκη του 2030 ως Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης», τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι αλγόριθμοι δεν έχουν νόημα αν δεν βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης , αναφέροντας ως παραδείγματα το σύστημα AI του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ που προβλέπει την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψιν την κατασκευή του Flyover, με ακρίβεια 93% (μειώνοντας την κυκλοφορία κατά 10-15%), τους έξυπνους αισθητήρες ΕΚΕΤΑ-ΕΥΑΘ για την ποιότητα του νερού, καθώς και τα εκτεταμένα προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης για τη συμπερίληψη ανέργων, μαθητών και ηλικιωμένων.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η πρωτοπορία της πόλης θα σφραγιστεί με τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Καινοτομίας μέσα στο 2026 στη Θεσσαλονίκη.