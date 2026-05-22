Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Fed – Οι προκλήσεις και οι πιέσεις Τραμπ για τα επιτόκια

Νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ορκίστηκε ο Κέβιν Γουόρς, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του σε μια δύσκολη περίοδο για την αμερικανική οικονομία.

Ο Κέβιν Γουόρς αναλαμβάνει τη διοίκηση της Fed σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ καλείται να διαχειριστεί και τις πιέσεις του Τραμπ σχετικά με την πολιτική των επιτοκίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, οι παρεμβάσεις του οποίου απέναντι στη Fed έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικάνους, δήλωσε ότι επιθυμεί ο νέος επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας «να κάνει απλώς τη δουλειά του και να πετύχει». «Θέλω ο Κέβιν να είναι απόλυτα ανεξάρτητος», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή της εκδήλωσης την Παρασκευή το πρωί. «Μην κοιτάς εμένα, μην κοιτάς κανέναν».

Ωστόσο, η ίδια η τελετή ανέδειξε τη στενή σχέση του Τραμπ με τη Fed κατά τη δεύτερη θητεία του. Ο Γουόρς είναι ο πρώτος πρόεδρος της Fed που ορκίζεται στον Λευκό Οίκο μετά τον Άλαν Γκρίνσπαν το 1987.

Η ορκωμοσία και οι πρώτες δηλώσεις Γουόρς

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κλάρενς Τόμας έδωσε τον όρκο στον Γουόρς.

«Η αποστολή μας στην Fed είναι να προωθήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και τη μέγιστη απασχόληση», δήλωσε ο Γουόρς μετά την ορκωμοσία του. «Όταν επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους με σοφία και σαφήνεια, ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι χαμηλότερος, η ανάπτυξη ισχυρότερη, ο πραγματικός καθαρός μισθός υψηλότερος και η Αμερική μπορεί να είναι πιο ευημερούσα και, εξίσου σημαντικό, η θέση της Αμερικής στον κόσμο πιο ασφαλής. Για να εκπληρώσω αυτή την αποστολή, θα ηγηθώ μια Ομοσπονδιακής Τράπεζας προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, μαθαίνοντας από τις επιτυχίες και τα λάθη του παρελθόντος, ξεφεύγοντας από στατικά πλαίσια και μοντέλα και διατηρώντας σαφή πρότυπα ακεραιότητας και απόδοσης», είπε.

Ο 56χρονος Γουόρς είναι ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή, διαδεχόμενος τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος υπηρέτησε για 8 χρόνια.

Η σχέση με τον Πάουελ και οι πιέσεις για τα επιτόκια

Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος αποτέλεσε βασικό στόχο της οργής του Τραμπ λόγω της άρνησής του να μειώσει τα επιτόκια τόσο γρήγορα ή τόσο δραστικά όσο επιθυμούσε ο πρόεδρος, θα συνεχίσει να υπηρετεί στη Fed ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Είναι ο πρώτος πρόεδρος της Fed που προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση τα τελευταία σχεδόν 80 χρόνια.

Η θητεία του Πάουελ σημαδεύτηκε από επαναλαμβανόμενες και συχνά προσωπικές κριτικές από τον Τραμπ. Ο πρόεδρος απαίτησε πιο επιθετική δράση από τη Fed όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων και κατηγόρησε τον Πάουελ ότι πάσχει από «σύνδρομο διαταραχής Τραμπ», παρόλο που η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά τρία τέταρτα του ποσοστού και το αύξησε κατά 4,25 μονάδες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Η θητεία του Πάουελ χαρακτηρίστηκε επίσης από τον πληθωρισμό που κυμάνθηκε πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για 5 συνεχόμενα έτη. Ο Γουόρς έχει υποσχεθεί ότι μπορεί να ελέγξει τον πληθωρισμό και ταυτόχρονα να μειώσει τα επιτόκια αναφοράς.

Η επιστροφή του Γουόρς στη Fed

Η σημερινή ορκωμοσία σηματοδοτεί τη 2η θητεία του Γουόρς στη Fed. Προηγουμένως υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2006 έως το 2011, μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα ένωσε τις δυνάμεις της με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών για να διασώσει την οικονομία από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Αν και ο Γουόρς συνέβαλε στην προσπάθεια της Fed, αργότερα άρχισε να ασκεί κριτική στην κεντρική τράπεζα για το γεγονός ότι επέτρεψε να παραμείνουν σε ισχύ οι πολιτικές της εποχής της κρίσης και να υπερβεί την εντολή της για σταθερές τιμές και χαμηλή ανεργία. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί σε προηγούμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής ανισότητας ως τομείς «απομάκρυνσης από την αποστολή» και έχει δεσμευτεί να περιορίσει την επίδραση της κεντρικής τράπεζας στις αγορές.

Ο Γουόρς εξασφάλισε τη θέση μετά από μια εκτενή διαδικασία επιλογής που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και στην οποία συμμετείχαν έως και 11 υποψήφιοι, από εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους της Fed έως διακεκριμένους οικονομολόγους και στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street.

Παρά τις απαιτήσεις του Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια, οι αγορές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα κατά το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο, το 2026, και στη συνέχεια ενδεχομένως θα τα αυξήσει στις αρχές του 2027.