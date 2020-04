Κατώτερο των περιστάσεων για άλλη μια φορά, το Eurogroup εγκλωβίστηκε στην αδιάλλακτη στάση της Γερμανίας για το ευρωομόλογο και παρά το ολονύχτιο θρίλερ, δεν κατέληξε… πουθενά για την επόμενη μέρα της κρίσης που δημιουργεί παγκοσμίως ο κορονοϊός.

Το που θα κατέληγε το Eurogroup είχε φανεί από τα μεσάνυχτα σχεδόν, όταν ο εκπρόσωπος του προέδρου Μάριο Σεντένο ανακοίνωνε μέσω twitter ολιγόωρη διακοπή και επανέναρξη της τηλεδιάσκεψης τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας). Αλλά ήταν τέτοια η κόντρα ανάμεσα στους συμμετέχοντες για το ευρωομόλογο, που υπήρξε νέα διακοπή. Και όπως έγινε γνωστό θα γίνει συνέντευξη Τύπου στις 11:00 το πρωί.

Το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη στην επίτευξή της. Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (σ.σ. 11:00 ώρα Ελλάδας). Καληνύχτα», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Λουίς Ρέγκο, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9