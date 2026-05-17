Φορολογικές δηλώσεις: 3,6 εκατ. έχουν υποβληθεί, «καμπάνα» για 1 εκατομμύριο φορολογούμενους – Πόσοι δικαιούνται επιστροφή

Το σύστημα υποβολής δηλώσεων αναμένεται να κλείσει στις 15 Ιουλίου
Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί, με τη διαδικασία να βρίσκεται στα μισά. Το σύστημα υποβολής δηλώσεων της ΑΑΔΕ αναμένεται να κλείσει στις 15 Ιουλίου, όταν και λήγει η προθεσμία υποβολής, ενώ η διαδικασία έχει εκκινήσει εδώ και 2 μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 55% του συνόλου.

1,13 εκατομμύρια δηλώσεις και φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο, με το ποσό που προκύπτει να είναι στα 1.770 ευρώ. Οι μηδενικές δηλώσεις χωρίς την ανάγκη δηλαδή πληρωμής φόρου ανέρχονται στις 1,32 εκατομμύρια, ενώ τέλος πιστωτικές, δηλαδή δηλώσεις με επιστροφή φόρου είναι περίπου 1,21 εκατομμύρια με τη μέση επιστροφή να κυμμένεται κοντά στα 270 ευρώ.

Όσον αφορά στην έκπτωση φόρου, το 4% εξασφάλισαν όσοι υπέβαλλαν τη δήλωσή τους μέχρι και την περασμένη Παρασκευή (15.05.2026). Όσοι υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 3%, ενώ από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου, όσοι υποβάλλουν θα έχουν έκπτωση 2%.  Επισημαίνεται ότι τα ποσοστά με τις εκπτώσεις ισχύουν για όσους εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ.

