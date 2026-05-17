Η Κίνα κυριαρχεί στη βιομηχανία, από τα φτηνά μικροπράγματα μέχρι την τεχνολογία αιχμής – Πώς κερδίζει το στοίχημα

Η Κίνα έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς ως «κοιμώμενος γίγαντας», αλλά όπως δείχνει η βιομηχανία της τα τελευταία χρόνια, η κινέζικη οικονομία δείχνει πλήρως «ξύπνια», με τα εργοστάσια της να αναπτύσσονται συνεχώς. Από τα φτηνά προϊόντα μέχρι τεχνολογία τελευταίας αιχμής, η βιομηχανική κυριαρχία της Κίνας δείχνει να εδραιώνεται.

Η Κίνα διαθέτει τη μεγαλύτερη μεταποιητική βάση στον κόσμο και η βιομηχανία της μπορεί να παράγει τεράστιους όγκους προϊόντων με χαμηλό κόστος και πολύ γρήγορα, κάτι που δύσκολα αντιγράφεται από εργοστάσια άλλων χωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο βιομηχανικό οικοσύστημα που εκτείνεται από φθηνά καταναλωτικά προϊόντα μέχρι τεχνολογίες αιχμής όπως:

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τεχνητή νοημοσύνη

Μπαταρίες

Ημιαγωγοί

Ρομποτική

Πράσινη ενέργεια

«Κλειδί υπεροχής» σπάνιες γαίες και εξαγωγές

Η Κίνα αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το 32% της παγκόσμιας μεταποίησης, ποσοστό υπερδιπλάσιο από αυτό των ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται κοντά στο 15%, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά βρίσκεται επίσης κάτω από την κινεζική παραγωγική ισχύ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κλίμακα, καθώς η κινεζική οικονομία διαθέτει πάνω από 180 βιομηχανικές πόλεις με πληθυσμό άνω του 1 εκατ.,

εκατοντάδες χιλιάδες εργοστάσια και πλήρεις αλυσίδες παραγωγής που λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά μέσα στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει ότι μια κινεζική εταιρεία μπορεί να βρει πρώτες ύλες, εξαρτήματα, εργατικό δυναμικό, τεχνολογία, logistics, και χρηματοδότηση

σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιό της. Το κόστος και ο χρόνος παραγωγής μειώνονται δραστικά, δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται διεθνώς.

Η ισχύς αυτή αποτυπώνεται και στους αριθμούς του παγκόσμιου εμπορίου. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 2025 το ιστορικό επίπεδο του 1,2 τρισ. δολαρίων, καθώς οι εξαγωγές κινεζικών προϊόντων αυξάνονται ταχύτερα από την εσωτερική κατανάλωση.

Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 21,1%, ενώ προς τη Νοτιοανατολική Ασία κατά 20,5%, όπως αναφέρουν πληροφορίες των Financial Times.

Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 6,3% στις αρχές του 2026 (ο υψηλότερος ρυθμός από το 2024) κυρίως χάρη στις εξαγωγές και στην τεχνολογική παραγωγή.

Το Πεκίνο στηρίζει αυτό το μοντέλο με τεράστιες κρατικές παρεμβάσεις, καθώς η κυβέρνηση διοχετεύει δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις,

κρατικά δάνεια, φορολογικά κίνητρα και στρατηγικές επενδύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι κινεζικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν ακόμη και με πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους, διατηρώντας εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο έλεγχος που ασκεί η Κίνα στις σπάνιες γαίες, οι οποίες της δίνουν βασικά υλικά για ηλεκτρικά οχήματα, αμυντικά συστήματα,

ανεμογεννήτριες, smartphones και data centers τεχνητής νοημοσύνης.

Υπολογίζεται ότι περίπου το 4% του αμερικανικού ΑΕΠ, δηλαδή οικονομική δραστηριότητα αξίας 1,2 τρισ. δολαρίων, εξαρτάται άμεσα από βιομηχανίες που χρησιμοποιούν σπάνιες γαίες στις οποίες κυριαρχεί η Κίνα.

Τα κινέζικα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες της Δύσης

Παρά την εντυπωσιακή παραγωγική εικόνα, πίσω από την κινεζική ισχύ κρύβονται, ανάμεσα σε άλλες, σοβαρές εσωτερικές αδυναμίες όπως:

Κρίση ακινήτων

Χαμηλή κατανάλωση

Αυξανόμενα χρέη

Πίεση στις μικρότερες επιχειρήσεις

Υπερπαραγωγή σε αρκετούς κλάδους

Οι λιανικές πωλήσεις και η εσωτερική κατανάλωση παραμένουν αισθητά πιο αδύναμες από τη βιομηχανική ανάπτυξη, δείχνοντας ότι η κινεζική οικονομία εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τις εξαγωγές και τη διεθνή ζήτηση.

Η ανησυχία στη Δύση μεγαλώνει, καθώς το Πεκίνο δεν περιορίζεται πλέον στα φθηνά προϊόντα. Η Κίνα μετακινείται γρήγορα σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις δυτικές οικονομίες είναι πως ακόμη και αν μεταφερθεί μέρος της παραγωγής εκτός Κίνας, καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει τόσο μεγάλο εργατικό δυναμικό, τόσο εκτεταμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, τόσο χαμηλό κόστος κλίμακας και τόσο ισχυρή κρατική στήριξη ταυτόχρονα.

Η παγκόσμια οικονομία, ουσιαστικά, παραμένει βαθιά εξαρτημένη από τα κινεζικά εργοστάσια και αυτή η εξάρτηση φαίνεται σήμερα ισχυρότερη από όσο περίμεναν πολλές δυτικές κυβερνήσεις μετά τον εμπορικό πόλεμο και την πανδημία.