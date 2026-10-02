Χρηματιστήρια: Ήπια ανάκαμψη στο Euronext Athens – Ανοδικά κινούνται και οι ευρωαγορές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, στη σημερινή συνεδρίαση του Euronext Athens, όπως συμβαίνει και στις ευρωαγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται πάνω από τις 2.670 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται ανοδικά, σε αντίθεση με τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης που υποχωρεί οριακά.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen, Viohalco, Elvalhalcor και Motor Oil. Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank, του ΟΛΠ και της Πειραιώς.

Από τις μετοχές που έχουν αλλάξει χέρια μέρι τώρα, ανοδικά κινούνται 29, 39 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές, ενώ η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.

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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανάκαμψη σημειώνουν και οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τη χθεσινή πτώση που προκάλεσαν οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,4%, ενώ το γαλλικό και το γερμανικό χρηματιστήριο σημειώνουν άνοδο που δεν ξεπερνά το 1%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης έκλεισε με πτώση 1,3% χθες, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τρεις μήνες, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανήλθαν σε υψηλά πολλών ετών.