Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent στον απόηχο της γαλλικής πρότασης για τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ της Ευρώπης

Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και ΕΕ για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ.

Το πετρέλαιο Brent βρέθηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ενώ κάτω από τα 90 δολάρια υποχωρεί το αμερικανικού τύπου WTI καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις της ΕΕ εξέταζαν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για να μετριάσουν το αυξανόμενο κόστος καυσίμων.

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Τα μέλη της ΕΕ φέρονται να συζητούσαν νωρίτερα μια γαλλική πρόταση για άντληση από τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποφυγή πιθανών περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των προμηθειών, οι οποίες έχουν διαταραχθεί από την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο και τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Εν τω μεταξύ, οι ροές αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχουν προσεγγίσει τα προπολεμικά επίπεδα, αν και η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη παραμένουν μακριά από μια συμφωνία με διάρκεια για το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Επίσης, οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία παραμένουν αυξημένοι μετά από αναφερόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, ενώ οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν ενισχύσει την αεράμυνα που προστατεύει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.