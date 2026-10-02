Πάνω από τα 102 δολάρια το Brent, στα 73 ευρώ το φυσικό αέριο εν μέσω εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν

Πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι σταθεροποιείται το αργό πετρέλαιο τύπου Brent στις συναλλαγές της Παρασκευής (2.10.2026), μετά από άνοδο σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, καθώς οι ΗΠΑ εξέταζαν το ενδεχόμενο αποστολής ενός ακόμη αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την πιθανότητα κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν και περαιτέρω διαταραχών στον περιφερειακό ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια του πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, αν και υποχωρούν οριακά από τα χθεσινά επίπεδα εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που έχει ενισχυθεί πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 92 δολάρια.

Ας σημειωθεί ότι το Πεντάγωνο εξετάζει την ανάπτυξη 10.000 ναυτικών και πεζοναυτών στον Περσικό Κόλπο, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει επιλογές, ακόμη και να εντείνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι εξετάζει να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η αναζωπύρωση της έντασης σημειώνεται τη στιγμή που οι ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν σε μεγάλο βαθμό επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αν και οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τη διατηρησιμότητα αυτής της ανάκαμψης χωρίς μια μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

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Τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση αυτή την εβδομάδα κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν και οι σύμμαχοί του, οι Χούθι, έχουν επίσης βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια σε ολόκληρη την περιοχή.

Διακυμάνσεις πάνω από τα 72 ευρώ για το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχωρούν μεν, διαπραγματεύονται δε πάνω από τα 72 ευρώ ανά MWh στη συνεδρίαση της Παρασκευής (2.10.2026).

Η ηπιότερη ζήτηση για LNG στην Ασία και τα αυξημένα αποθέματα από τις ΗΠΑ προσφέρουν ανάσα στην αγορά. Οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) των ΗΠΑ αυξήθηκαν στους 10,9 εκατομμύρια τόνους τον Σεπτέμβριο, με την Ευρώπη να παραλαμβάνει 5,91 εκατομμύρια τόνους, ποσοστό 54% επί του συνόλου των αποστολών, καθώς οι αγοραστές αναπλήρωναν τα αποθέματά τους ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, η μειωμένη ζήτηση LNG από την Κίνα ενδέχεται να απελευθερώσει επιπλέον φορτία για την Ευρώπη, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό για προμήθειες στην spot αγορά.

Ωστόσο, η πληρότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 71,5%, ποσοστό χαμηλότερο από τον εποχιακό μέσο όρο πενταετίας (87%), ενώ τα αποθέματα της Γερμανίας βρίσκονται στο 57,97%.

Σημειώνεται επίσης ότι η QatarEnergy παρέτεινε το καθεστώς ανωτέρας βίας όσον αφορά τις παραδόσεις LNG στην ιταλική Edison έως τον Δεκέμβριο, ενώ ορισμένα πλοία μεταφοράς LNG που συνδέονται με το Κατάρ έχουν αρχίσει διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων καθιστούν την Ευρώπη πιο ευάλωτη σε διαταραχές, καθώς η προοπτική νέας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν εγείρει ανησυχίες για τη ροή των προμηθειών μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού.