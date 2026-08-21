Goldman Sachs και JPMorgan είναι οι πιο αισιόδοξοι οίκοι για τις προοπτικές των μετοχών στην Ευρώπη

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman Sachs Group και της JPMorgan είναι από τους πιο αισιόδοξους για τις ευρωπαϊκές μετοχές, χάρη στις ισχυρές προοπτικές για τα εταιρικά κέρδη τους, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs έχουν αυξήσει τον τριμηνιαίο στόχο τους για τον δείκτη Stoxx Europe 600 στις 670 μονάδες, υποδηλώνοντας κέρδη περίπου 3% από το κλείσιμο της Τετάρτης ενώ η JPMorgan βλέπει τον δείκτη να ανεβαίνει περίπου στις 680 μονάδες (από τις 650 σήμερα).

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Κατά μέσο όρο, 15 στρατηγικοί αναλυτές αναμένουν ότι ο δείκτης αναφοράς θα κλείσει το έτος γύρω στις 651 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας ένα ετήσιο ράλι περίπου 10%, σύμφωνα με την έρευνα. Αυτό θα σηματοδοτούσε το τέταρτο συνεχόμενο έτος κερδών στο μεγαλύτερο ανοδικό σερί της Ευρώπης από το 2015.

«Η Ευρώπη τα έχει πάει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμεναν σχεδόν όλοι στην αρχή του τρέχοντος έτους», δήλωσε η Σάρον Μπελ, ανώτερη αναλύτρια ευρωπαϊκών μετοχών στην Goldman Sachs, κατά την άποψη της οποίας έχει δοθεί τόσο μεγάλη προσοχή σε μια χούφτα εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ασία ενώ η Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει λάβει την προσοχή που της αξίζει.

Σημειώνεται ότι ο Stoxx 600 έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά καθώς τα εταιρικά κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Μια βελτίωση των οικονομικών προοπτικών καθησυχάζει σε μια εποχή που τα στοιχεία των ΗΠΑ είναι απογοητευτικά, ενώ οι επενδυτές έχουν στραφεί σε ένα ευρύτερο φάσμα ευρωπαϊκών μετοχών που αναμένεται να επωφεληθούν από τις δαπάνες των εταιρειών για τεχνητή νοημοσύνη.

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Οι προβλέψεις της αγοράς έχουν υποτιμήσει τη δυναμική της ανόδου. Τον Δεκέμβριο, οι αναλυτές ανέμεναν ότι ο Stoxx 600 θα αυξανόταν κατά μέσο όρο 7% μέχρι το τέλος του 2026, με έναν ακόμη πιο αισιόδοξο στόχο να βλέπει το εύρος ανόδου στις 650 μονάδες, ένα επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί.

Η ψυχραιμία απέναντι στο σοκ του πολέμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές διατήρησαν την ψυχραιμία τους μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο, αναμένοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει ανθεκτική παρά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Αυτή η πρόβλεψη αποδείχθηκε σωστή, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν τα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους που έχουν καταγραφεί για το β’ τρίμηνο.

Ωστόσο, το ράλι αντιμετωπίζει αρκετούς κινδύνους στο τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων γεωπολιτικών εντάσεων και των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου, με αύξηση 30% από το χαμηλό του Ιουλίου, ενώ οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων έχουν φτάσει σε υψηλά δεκαετιών.