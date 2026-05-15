Οι περίεργοι «ελιγμοί» του γιεν και οι παρεμβάσεις του Τόκιο όταν η ισοτιμία δοκιμάζει τα 160 ανά δολάριο

Κάθε λίγο και λιγάκι στις συνεδριάσεις της αγοράς συναλλάγματος το γιεν εκτοξεύεται υψηλότερα έναντι του δολαρίου και στη συνέχεια ξαφνικά πέφτει, σε ένα επαναλαμβανόμενο ζικ-ζακ που προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές.

Η νευρικές διακυμάνσεις του γιεν στις τελευταίες εβδομάδες, πυροδοτούν συζήτηση μεταξύ επενδυτών και στρατηγικών αναλυτών σχετικά με το εάν οι ιαπωνικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν την περαιτέρω αδυναμία του γιεν μέσω μικρότερης κλίμακας κινήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Πέμπτη (14.5.2026), το γεν σημείωσε άνοδο έως και 0,5% έναντι του δολαρίου σε μόλις δύο λεπτά κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για να χάσει στη συνέχεια γρήγορα τα κέρδη του. Μια παρόμοια κίνηση συνέβη την Τρίτη, όταν αυξήθηκε απότομα κατά περίπου ίδιο ποσοστό. Στις 8 Μαΐου, το γεν σημείωσε επίσης σύντομη άνοδο 0,2% προτού αντιστραφεί αυτή η κίνηση.

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι κρύβεται πίσω από αυτό, αλλά οι επενδυτές το λαμβάνουν υπόψη τους, επειδή οι κινήσεις μπορεί να σηματοδοτούν την ανησυχία του Τόκιο για την αδυναμία του γιεν. Ακόμη και η αντίληψη ότι οι αρχές θα μπορούσαν να παρέμβουν καθιστά τα στοιχήματα εναντίον του νομίσματος πιο επικίνδυνα.

«Το Υπουργείο Οικονομικών δεν αισθάνεται άνετα με την ισοτιμία δολαρίου-γεν πάνω από τα 160 και θέλει να αποθαρρύνει μια ακόμη διάσπαση αυτού του επιπέδου», δήλωσε ο Gareth Berry, στρατηγικός αναλυτής της Macquarie Group στη Σιγκαπούρη. «Αυτές οι προειδοποιητικές βολές ακόμη και πριν φτάσει το 160 δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε μεταξύ άλλων στο Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στιγμιαίες αυξήσεις, που εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία από το Τόκιο έως τις συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, έρχονται μετά από μια σειρά παρεμβάσεων στις αγορές συναλλάγματος. Ενώ οι ιαπωνικές αρχές αρνήθηκαν να σχολιάσουν εάν παρενέβησαν, πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι η παρέμβαση έγινε στις 30 Απριλίου και η ανάλυση των λογαριασμών της κεντρικής τράπεζας δείχνει ότι η Ιαπωνία μπορεί να έχει δαπανήσει έως και 10 τρισεκατομμύρια γιεν στηρίζοντας το γιεν κατά την περίοδο των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ότι οι αρχές κρύβονται πίσω από τις τελευταίες κινήσεις. Σε αντίθεση με προηγούμενες παρεμβάσεις, δεν έχουν υπάρξει νέες δημόσιες προειδοποιήσεις από αξιωματούχους, εκτεταμένες αναφορές επενδυτών για ελέγχους επιτοκίων ή σαφή σήματα στα στοιχεία της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Ωστόσο, η Ιαπωνία έχει ιστορικό συνδυασμού μεγάλων παρεμβάσεων σε νομίσματα με μικρότερες κινήσεις. Στα τέλη του 2022, μια πράξη αγοράς γιεν ύψους 729,6 δισεκατομμυρίων γιεν (4,6 δισεκατομμύρια δολάρια) ακολούθησε μια πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση ύψους 5,62 τρισεκατομμυρίων γιεν με στόχο την επιβράδυνση της αδυναμίας του γιεν.

Ωστόσο, καθώς το νόμισμα συνεχίζει να παρουσιάζει ασθενέστερη τάση, ορισμένοι επενδυτές αναρωτιούνται για το τι πραγματικά συνέβη. Το γεν διαπραγματεύεται στα 158,54 ανά δολάριο στην Ασία στις συναλλαγές της Παρασκευής (15.5.2026), αποδυναμώνοντας το πρόσφατο υψηλό των 155,04 στις 6 Μαΐου.

Είτε οι τελευταίες κινήσεις οφείλονταν σε παρέμβαση, ελέγχους επιτοκίων είτε απλώς σε νευρικότητα στις συναλλαγές, οι επενδυτές βρίσκονται σε αγωνία, σύμφωνα με την Ayako Sera, ανώτερη στρατηγική σύμβουλος αγοράς στην Sumitomo Mitsui Trust Bank. Η ισοτιμία δολαρίου-γιεν έχει ήδη επιστρέψει γύρω στα 158 και όπως προσθέτει η Ayako Sera είναι σαν το υπουργείο Οικονομικών απλώς να αγοράζει χρόνο.