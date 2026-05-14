Wall Street: Κλείσιμο με κέρδη και το βλέμμα στο Πεκίνο – Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Ανοδικά έκλεισε η Wall Street την Πέμπτη (14.5.2026) με τον Dow Jones να επιστρέφει πάνω από τις 50.000 μονάδες και τους S&P 500, Nasdaq να σημειώνουν νέα ρεκόρ, μετά τα ευοίωνα μηνύματα που ήρθαν από το Πεκίνο στις συνομιλίες των προέδρων της Κίνας και των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές στη Wall Street αναθάρρησαν λόγω και του καλού κλίματος που επικράτησε στη συνάντηση ανάμεσα σε Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνοδευόταν στο Πεκίνο από μερικούς εκ των επιφανέστερων επιχειρηματιών του κόσμου.

Λίγες ώρες πριν το κλείσιμο της Wall Street, ο πρόεδρος της Κίνας μίλησε για «νέα κατεύθυνση» στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ ενώ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως η οικοδόμηση μιας εποικοδομητικής και στρατηγικά σταθερής σχέσης θα προσφέρει κατεύθυνση στις διμερείς σχέσεις για τα επόμενα τρία χρόνια και πέρα από αυτά

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 370 μονάδες ή 0,75% στις 50.063 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 ενδεικτικός της γενικής τάσης, κέρδισε 57,39 μονάδες ή 0,77%, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τις 7.500 μονάδες, ενώ ο Nasdaq στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, κέρδισε 232,88 μονάδες ή 0,88%, στις 26.635,83 μονάδες και σημείωσε με τη σειρά του νέο ρεκόρ κλεισίματος.

Καθοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,45%, το 2ετές σημείωσε πτώση κατά μία μονάδα βάσης στο 3,99% και το 30ετές κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, παραμένοντας πάνω από το 5%.