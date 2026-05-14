Οι αγορές με το «βλέμμα» στο Πεκίνο: Άνοδος με αιχμή τις τράπεζες στην Αθήνα, ίδιο μοτίβο στην Ευρώπη

Άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές και στις ευρωπαϊκές αγορές, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ και Κίνας και στο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί άνοδο στις 2.300 μονάδες με ώθηση από τις αγορές μετοχών στον τραπεζικό κλάδο μετά τη «διόρθωση» που προηγήθηκε.

Είναι ενδεικτικό ότι ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται σε ποσοστό που αγγίζει το 2% ενώ θετικό πρόσημο σημειώνουν όλες οι μετοχές του κλάδου. Της ανόδου ηγείται η Eurobank, με κέρδη της τάξης του 3,5% στις πρώτες ώρες συναλλαγών της συνεδρίασης της Πέμπτης (14.5.2026).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό γύρω στο 1,5% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό που δεν έχει ξεπεράσει το 1%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobak, της ΔΕΗ, της Πειραιώς, της Viohalco και της Alpha Bank.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC και της ΕΥΔΑΠ.

Ανοδικά κινούνται 78 μετοχές, 13 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές. Η αξία των συναλλαγών πλησιάζει τα 30 εκατ. ευρώ.

Εντωμεταξύ, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο πάνω από τις 615 μονάδες ενώ ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, όσες λειτουργούν, καθώς κάποια χρηματιστήρια στην Ευρώπη είναι κλειστά λόγω επίσημης αργίας. Πάντως στα χρηματιστήρια Παρισιού και Φρανκφούρτης οι τιμές κινούνται ανοδικά.