Ράλι στις αγορές και πτώση στο πετρέλαιο φέρνουν οι προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας

Άνοδο καταγράφουν σήμερα (14.5.2026) οι μετοχές στα διεθνή χρηματιστήρια, χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών για την έκβαση της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

Στην Ευρώπη, οι περισσότεροι δείκτες σημειώνουν άνοδο κοντά στο 1%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται θετικά στο +0,70%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει μια μικρότερη άνοδο κατά 0,45%, ενώ ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται κατά 1,38% και ο γαλλικός CAC κατά 0,91%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 1,04% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1%. Γενικά στις συναλλαγές στην Ευρώπη επικρατεί ηρεμία καθώς σε κάποιες χώρες τα χρηματιστήρια ήταν κλειστά λόγω επίσημης αργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραπέμπουν σε ανοδικό άνοιγμα.

Από την άλλη, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αρχίσει την κατιούσα. Τα Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent βρίσκονται αυτή την ώρα στα 103,924 δολάρια (-1,71%), ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI σημειώνουν πτώση 1,35% στα 99,629 δολάρια.

Το θέμα της ημέρας είναι η πολυσυζητημένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, που δημιουργεί ελπίδες για συμφωνίες μεταξύ των δύο δυνάμεων, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σχολίασε καθώς οι δύο χώρες παρουσίασαν ένα πρωτόκολλο σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την τεχνολογία που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς: «Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να έχουμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Κινέζους σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι επειδή είμαστε μπροστά. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε τις ίδιες συζητήσεις αν ήταν τόσο μπροστά από εμάς», είπε.