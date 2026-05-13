Οριακή άνοδος στο ΧΑ με στήριξη από Metlen και ΔΕΗ, θετικό κλίμα στην Ευρώπη και μεικτή εικόνα στη Wall Street

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η αγορά στο κλείσιμο της σημερινής (13.5.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ ανοδική πορεία σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές, με διακυμάνσεις στα βρετανικά κρατικά ομόλογα καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον πρωθυπουργό Στάρμερ.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της ΔΕΗ και της Elvlahcor, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Motor Oil και της Eurobank. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.267,45 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 256,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.534.932 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,34%.

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντάσσεται στον δείκτη MSCI Greece Index, όπως ανακοίνωσε ο οίκος. Οι μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη MSCI Greece Index είναι πλέον εννέα: Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Allwyn, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Από τον small cap Greece στη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και προστίθεται η CrediaBank. Επίσης, αποχωρεί και η μετοχή της Cenergy.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, αφού ο πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ αρνήθηκε να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,71%, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος οδεύοντας προς το κλείσιμο.

Στη Wall Street, o βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται πτωτικά, αφού μια ακόμη έκθεση για τον πληθωρισμό που ξεπέρασε τις προσδοκίες ώθησε τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών, ενώ η άνοδος των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών ενίσχυσε τον δείκτη Nasdaq Composite.