Το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εκτοξεύθηκε πάνω από τα 32 δισ. ευρώ, σε υψηλά 22 ετών

Στα 32,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η αξία της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του α’ εξαμήνου (30.6.2026) ενώ αυξάνεται σταθερά από το 2018, όταν ήταν στα 6,1 δισ. ευρώ.

Η χειρότερη επίδοση της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων είχε καταγραφεί το 2012, με την αξία της να διαμορφώνεται σε 5,9 δισ. και το 2011 με 5,2 δισ. ευρώ.

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Με τις χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις και ιδιαίτερα στις προθεσμιακές, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις το περασμένο έτος.

Στις 30 Ιουνίου 2026, η συνολική αγορά των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, δηλαδή των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ, εμφάνισε αύξηση ενεργητικού κατά 9,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σχέση με την αρχή του έτους, η αύξηση έφτασε το 12%, με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση να διαμορφώνεται στα 32,9 δισ. ευρώ.

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Παράλληλα, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο στα 2,045 δισ. ευρώ.

Με αύξηση ενεργητικών, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2026 για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης.

Στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2026, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης ανήλθε σε 52,95 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,86% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7,91% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση των υπό διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στο τέλος του α’ εξαμήνου έχει ως εξής: ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) (62%), Asset Management (26%), A.E.E.A.Π (10%) και Ο.Ε.Ε (2%).

Στις 30.6.2026, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 32,9 δισ. ευρώ με αύξηση 19,1% από την αρχή του έτους.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα, στα 2,045 δισ. ευρώ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (810 εκατ. ευρώ), Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Ειδικού Τύπου (287 εκατ. ευρώ), Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (268 εκατ. ευρώ), Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Αναπτυγμένων Αγορών (221 εκατ. ευρώ), Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας (165 εκατ ευρώ) και Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας (157 εκατ. ευρώ).