Χρηματιστήρια: Με απώλειες έκλεισαν την εβδομάδα ΧΑ και Ευρώπη – Με πιέσεις κινείται και η Wall Street

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα Παρασκευή (17.7.2026) στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να κινείται σε πτωτική τροχιά για 5η συνεχή συνεδρίαση, ενώ πτώση κατέγραψαν και οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.433,89 μονάδες (-1,70%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 2,62%, από τις αρχές Ιουλίου υποχωρεί 0,51%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 15,40%. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε στις 2.712,4 μονάδες με -1,64%.

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Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 317,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 57.685.663 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,97%. Από σήμερα, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής με απώλειες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας πτώση 0,41%, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης να κλείνουν τη μέρα με απώλειες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη έκλεισε αρνητικά κατά 0,34% και ο γαλλικός CAC κατά 0,47%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,94% και ο ισπανικός IBEX 35 0,45%. Μόνο ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κατέγραψε θετική απόδοση, κλείνοντας την ημέρα με άνοδο 0,27%.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας επηρεάστηκαν από την παγκόσμια πτώση του κλάδου, σημειώνοντας πτώση 2,7%. Οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης έχασαν 1,93%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν πτώση 1,32%.

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Στη Wall Street, ο S&P 500 σημειώνει πτώση, καθώς η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έσυρε προς τα κάτω τον κλάδο της τεχνολογίας, οδηγώντας τον δείκτη σε πορεία για εβδομάδα με απώλειες. Ο ευρύς δείκτης της αγοράς χάνει 0,74% στις 19.00 ώρα Ελλάδας, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,15%, καθώς οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής. Ο Dow Jones κινείται στο -0,21%.

Η Intel έχασε πάνω από 3%, ενώ η Nvidia έχασε πάνω από 1%. Οι απώλειες αυτές προστέθηκαν στις πτώσεις που παρατηρήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι οποίες επίσης οδηγήθηκαν από τον κλάδο των ημιαγωγών. Παράλληλα με τις μετοχές εταιρειών τεχνολογίας, οι μετοχές της Netflix

σημείωσαν σημαντική πτώση, υποχωρώντας κατά περισσότερο από 8%, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται.